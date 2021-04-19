牙齦腫竟是急性骨髓性白血病發作！醫籲：認識4大症狀、兩種檢查

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「妳的情況很緊急，不治療可能只剩下三個月！」發病時僅32歲的周小姐回憶，當時只是因為牙齦腫脹出血就醫，抽血後竟然確診是急性骨髓性白血病，且是屬於病況較不樂觀的FLT-3突變型，馬上開始接受化療，後期又加入標靶治療藥物，才能維持良好控制，外表狀態也與常人無異。
中華民國血液病學會理事長周文堅醫師表示，急性骨髓性白血病是血癌中人數最多，病情也最危急的一種，為主要症狀不典型，容易與老化、感冒混淆；且病情惡化快，多數患者確診時已有生命危險。
發燒疲倦出血骨痛 急性骨髓性白血病四大症狀
周文堅醫師指出，急性骨髓性白血病又急又快，民眾應該有『急』刻救援 『髓』機應變的認識。當莫名出現臉色蒼白疲倦、發燒、瘀青出血、骨頭疼痛4大症狀時，盡快接受血液、骨髓2項重點檢測，確診後一定要到血液醫接受治療。
中華民國血液病學會急性骨髓性白血病與骨髓化生不良症候群疾病工作組召集人侯信安醫師表示，為瞭解台灣本土的急性骨髓性白血病趨勢，國立臺灣大學醫學院附設醫院與臺北醫學大學攜手進行大規模回溯研究，發現每年新增個案以50至59歲族群最顯著，發病人口有年輕化趨勢。每年個案由364人提升至755人，發生率也呈現向上攀升。
年長有共病無法化療 幾乎無痊癒機會
中國醫藥大學附設醫院內科部副主任葉士芃醫師指出，這項研究調查時間尚未有標靶藥物問世，可以發現年輕、共病少、及早確診的急性骨髓性白血病患者存活率較高，整體可達10.2個月。但無法接受化療的年長病人，或有各種共病而身體較差的患者，存活期只剩4.1個月。
葉士芃醫師說明，急性骨髓性白血病除了幹細胞移植之外，化療是最主要的標準治療。然而，過去急性骨髓性白血病的主要族群多為60歲以上，患者確診時普遍伴隨高燒、出血、敗血症、肺炎等嚴重併發症，想在最快時間內緩解疾病，必須使用強效、高劑量的化療，但年長或嚴重併發症患者無法承受副作用，只能採用保守治療，「可以說幾乎沒有痊癒的機會！」
標靶治療搶時間 提升疾病緩解與存活
葉士芃醫師指出， 2017年起急性骨髓性白血病陸續有標靶藥物問世，有針對FLT-3突變的標靶藥物，或是加入促進癌細胞凋亡的BCL-2抑制劑，或是用低劑量化療搭配去甲基化藥物。對於不適合骨髓移植或化療的年長病人而言，疾病緩解和生存率都有了相當大的改善。
不過，葉士芃醫師提醒，化療仍是急性骨髓性白血病重要治療方式，也是幹細胞移植外最有可能治癒的選項。當患者使用標靶治療搶時間改善身體狀態後，仍建議接受化療或幹細胞移植。
中華民國血液病學會提醒，急性骨髓性白血病「又急又快」，呼籲民眾認識症狀、及早接受正確檢查並至血液科就醫，也希望主管機關正視群患者的迫切需求，納入更多的治療方式。
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