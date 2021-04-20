買好市多三明治「很難咬」！DIY做法可自救：上下都變嫩

美式賣場好市多（ Costco ）在台開設多家分店，販售商品種類應有盡有，無論是生活用品、乳飲品、生鮮蔬果或熟食都深受國人喜愛，也常掀起民眾瘋狂搶購潮。而昨（19）晚有網友就表示，自己買了一款「雞肉青醬三明治」，但在現場時，疑似口感偏硬又乾，難以咀嚼，他便帶回家想重新DIY，對此，許多老饕紛紛傳授「神吃法」。





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原PO在臉書社團「Costco 好市多商品經驗老實說」中貼出照片並表示，他在賣場拿到這款雞肉青醬三明治時，麵包跟裡面的雞肉真的有點柴、有點硬，沒吃完讓他罪惡感好重，因此便誠心請益大家「該如何品味鑑賞這款雞肉青醬三明治...或者有沒有現場咬一口吃不下，能夠帶回家料理，重新賦予生命的好方法？」





▲一名網友認為，好市多的雞肉青醬三明治口感太硬，他便請益大家「重新賦予生命的好方法？」釣出老饕分享「DIY神吃法」。（圖／翻攝自臉書社團「Costco 好市多商品經驗老實說」）

問題曝光，立刻掀起討論，網友紛紛留言「我覺得很好吃，每次去必買說，而且裡面的雞肉份量我覺得可以」、「現場吃神好吃，你帶回家就是皮硬肉鹹醬也鹹」、「口味不合可能很難改善，我個人是吃一口就愛上了」、「我覺得鹹，但還是會吃，要喝很多水」、「硬邦邦的口感，但適合愛嚼麵包的我」、「剛烤好時超級好吃，放涼的一定要再烤熱」、「好吃又健康，但之前的火雞肉更好吃，青醬雞肉的營養成份比還不錯，僅次於雞肉捲」。





另也釣出專業吃貨分享DIY吃法，直指「我超愛這個麵包，帶回家用烤箱，打開紙噴水再蓋回去，烤個5分就鬆軟了，一定要整個包緊」、「起士加一片什麼都可以解決」、「上下麵包噴點水，裡面加一片起司，平底鍋兩面下奶油壓著煎」、「加點美乃滋」、「酸黃瓜+洋蔥催下去就好吃了」、「少了起司！ 之前有加起司，一秒對味！」「個人配法是加芥末與洋蔥，會好吃很多」、「加起司再熱壓」、「氣炸超好吃」。（編輯：許苡晴）



