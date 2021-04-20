老婆前男友「約吃飯+傳訊」！人夫出差臉綠　結局超意外

婚後還與舊情人聯繫到底可行嗎？答案或許因人而異。然而，近日就有一名人夫抱怨，他老婆某任分分合合很多次的前男友，一直找老婆聊天，甚至還趁他出差時約老婆吃飯，對此，他非常無法接受，一氣之下便質問老婆，沒想到老婆竟怒回「不然離婚？」讓他忍不住詢問大家「我是不是應該注意什麼？」

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原PO臉書社團「匿名公社」表示，「真的很不懂前任這種生物，我老婆就有一個從國中還高中就認識的前男友，聽她說前後分很多次又復合」，而讓他不解的是，「為何一定要找我老婆聊天？雖然我覺得有異性朋友是正常的，但什麼訊息發文都要回覆真的不能忍受啊！無聊到一直找話題聊，還抱怨自己的另一半？有另一半還來找？還說覺得我老婆比較好？還在我出差的時候約我老婆吃飯...」。

▲一名人夫透露，老婆前男友一直找她聊天，甚至趁他出差時約老婆吃飯，讓他無法忍受，便質問老婆，怎料老婆竟怒回「不然離婚？」讓他不禁直呼「我是不是應該注意什麼？」（圖／翻攝自臉書社團「匿名公社」）

原PO接著說，他老婆有說過覺得前任很煩，但卻又捨不得封鎖刪除對方，這讓他既無奈又擔心，不禁直問「我是不是應該注意什麼？居然為了前任跟我提不然離婚？」

此文一出，網友隨即議論紛紛「提離婚？ 離吧，搞不好在等你離婚而已」、「一個巴掌拍不響，已婚又搞曖昧，無法接受」、「覺得一定有鬼，你的地位比前任不如，能不綠？找證據吧！該離就離了吧！」「早晚出軌，說不定現在進行式...」「前任真的神煩，離開了就不要留戀，當然當事人自己也要認清兩人關係，別兩個人在那糾纏。」「你老婆問題最大好嗎...都結婚了還在跟前任聯絡，她都提離婚了這不是很明顯嗎，她比較愛前男友阿」、「會跟前任糾纏不清的就是不滿現任吧？」「捨不得刪好友就有問題了...婚姻只是一張黑紙白字的東西，真的不用為了婚姻去影響自己的決定」。（編輯：許苡晴）