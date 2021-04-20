美國擬提升旅遊警示！全球8成國家地區恐列「請勿前往」
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-04-20 08:56:08
新冠肺炎疫情仍在全球肆虐，世界衛生組織(World Health Organization, WHO)秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)19日警告，全球的新冠新增病例已連續第8週都呈現增加趨勢，光是上週就通報了超過520萬例，也是到目前為止的單週最高紀錄。面對疫情嚴峻，美國國務院19日表示，疫情對旅客構成前所未有風險，不排除將向全球約80%的國家或地區，發出最高的第4級旅遊警示「請勿前往」。
美國國務院聲稱，新冠肺炎持續為跨國旅行帶來風險，將自本週起，依據美國聯邦疾病防治中心(CDC)的健康預警(Travel Health Notice)持續更新旅遊警示，預計將會大幅增加最高等級警示國或地區。
去年3月疫情在美國爆發後，國務院曾對全球發出第4級旅遊警示，直到去年8月才放寬，如今卻又再度收緊旅遊警示。
從美國國務院官網資訊看來，目前有約34個國家或地區已是第4級旅遊警示，若真如國務院所說將增加至8成，以全球200個國家或地區來看，大約還會增加130個、共計約160個國家或地區被列入警示。
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