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美國擬提升旅遊警示！全球8成國家地區恐列「請勿前往」

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-04-20 08:56:08

▲美國國務院警告，有鑑於疫情為旅客帶來的風險，未來恐持續增加被列為最高旅遊警示的國家或地區。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國國務院警告，有鑑於疫情為旅客帶來的風險，未來恐持續增加被列為最高旅遊警示的國家或地區。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
新冠肺炎疫情仍在全球肆虐，世界衛生組織(World Health Organization, WHO)秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)19日警告，全球的新冠新增病例已連續第8週都呈現增加趨勢，光是上週就通報了超過520萬例，也是到目前為止的單週最高紀錄。面對疫情嚴峻，美國國務院19日表示，疫情對旅客構成前所未有風險，不排除將向全球約80%的國家或地區，發出最高的第4級旅遊警示「請勿前往」。

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美國國務院聲稱，新冠肺炎持續為跨國旅行帶來風險，將自本週起，依據美國聯邦疾病防治中心(CDC)的健康預警(Travel Health Notice)持續更新旅遊警示，預計將會大幅增加最高等級警示國或地區。

去年3月疫情在美國爆發後，國務院曾對全球發出第4級旅遊警示，直到去年8月才放寬，如今卻又再度收緊旅遊警示。

從美國國務院官網資訊看來，目前有約34個國家或地區已是第4級旅遊警示，若真如國務院所說將增加至8成，以全球200個國家或地區來看，大約還會增加130個、共計約160個國家或地區被列入警示。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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