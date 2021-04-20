印尼外海規模6級強震！深度僅10公里

印尼錫納邦(Sinabang)南方今(20日)上午發生芮氏規模6.0強震，據悉深度僅10公里，為極淺層強震，當局發布海嘯警報，然而目前尚未傳出海嘯的具體威脅。
根據美國地質調查局(USGS)偵測數據，台灣時間20日上午7時58分左右，印尼錫納邦南方255公里近海，發生芮氏規模6.0地震，震央位於北緯0.1度，東經96.5度，震源深度僅10公里，歐洲地中海地震中心(EMSC)稍早的預估深度則為2公里。
外媒報導稱，地震鄰近沿岸城市的居民均感受到劇烈搖晃，截至發稿時間為止尚無災情報告傳出。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-04-20 09:58:26
印尼錫納邦(Sinabang)南方今(20日)上午發生芮氏規模6.0強震，據悉深度僅10公里，為極淺層強震，當局發布海嘯警報，然而目前尚未傳出海嘯的具體威脅。
根據美國地質調查局(USGS)偵測數據，台灣時間20日上午7時58分左右，印尼錫納邦南方255公里近海，發生芮氏規模6.0地震，震央位於北緯0.1度，東經96.5度，震源深度僅10公里，歐洲地中海地震中心(EMSC)稍早的預估深度則為2公里。
外媒報導稱，地震鄰近沿岸城市的居民均感受到劇烈搖晃，截至發稿時間為止尚無災情報告傳出。
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