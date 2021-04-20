美議員提案挺台國際參與　指聯大2758決議不涉台

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根據匡希恆辦公室提供給中央社的草案內容，「台灣國際團結法案」首先對1971年第26屆聯合國大會所通過第2758號決議，作出澄清。
法案強調，這項決議承認中華人民共和國政府代表，是中國在聯合國組織的唯一合法代表，但並未處理台灣與台灣人民在聯合國或周邊組織代表權的問題，亦沒有在中華人民共和國與台灣關係上採取立場，或包含任何關於台灣主權的聲明。
法案表示，美方反對任何在沒有台灣人民同意下，試圖改變台灣地位的倡議。
此外，法案明定，美國政策應在合適情況下，指示美方在不以主權國家為參與資格的國際組織中代表，透過意見的表達、投票及影響力，呼籲這些組織抵抗中國試圖扭曲他們關乎台灣的決議、文字、政策或程序的作為。
法案也引述「國會意見」表示，美國政府應鼓勵盟友夥伴，反對中共削弱台灣與邦交國及非邦交國的關係。法案也要求美國國務卿在年度報告中，詳述中共過去與現在在國際組織中，有哪些試圖削弱台灣會員或觀察員身分的作為。
匡希恆透過新聞稿表示，他所提出的「台灣友邦國際保護及加強倡議法」（簡稱台北法，TAIPEI Act）大幅強化美台關係，但自法案去年3月生效以來，中國加大施壓國際組織力道，聲稱台灣是中國的一部分。新法案將修訂「台北法」，對抗中共類似作為。
康諾里則說，北京長期扭曲聯合國及周邊組織政策與程序，聲稱對台灣擁有主權，不利全球衛生與安全工作。新法案將能確保，美國與重要夥伴台灣團結站在一起。
法案接下來將送交眾議院負責委員會審議，之後還須通過眾參兩院，才會遞交美國總統簽署後生效。（編輯：韋樞）1100420