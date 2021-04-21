桃市青年職人展翅計畫　200堂系列工作坊等你來

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青年局局長顏蔚慈表示，展翅計畫除了給予青年職人課程資源外，同時提供完整的培力、交流、媒合、行銷宣傳及創業輔導機制，期待青年局可以成為桃園市青年文創資源整合平台，打響「桃園青年職人」品牌。
青年局指出，今年展翅計畫共吸引73位青年職人投件參與，除提供所有職人專業培力課程與外縣市交流參訪機會外，更依照各階段職人需求投入不同資源進行協力，如課程補助、業師諮詢、行銷宣傳及創業資源對接等，期待每一個階段職人都能達成不同發展目標。
今年入選「潛力職人」部份有43位，因職人投件作品成熟度略顯不足，未入選開設課程名單中，青年局將引入業師進行客製化諮詢服務；另外20位「培力職人」因開課經驗稍嫌不足，青年局將協助開設系列工作坊，讓職人有更多機會接受市場考驗。而投件作品成熟度高且課程內容獨具特色的10位「菁英職人」已全職投入文創工作中，將透過計畫媒合更多商業課程及活動，提供他們更多行銷曝光機會。
青年局表示，青年職人系列工作坊將於5月2日開課，包括手做飾品、梭編織、黏土捏塑、陶藝實作、壓克力繪製、竹工藝、商業影片製做及服裝設計等各種多元才藝課程，即日起開放報名(報名網址：https://tyclifeplus.tycg.gov.tw/)，相關課程資訊可至桃園市政府青年事務局官網(https://youth.tycg.gov.tw/)查詢。