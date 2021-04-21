台灣高房價的原因為何？網點出「2關鍵」：根本惡性循環

買房是許多人共同的夢想，不過，台灣房價普遍偏高，許多民眾都飽受其擾，想買房卻無能為力，就算努力賺錢，也不見得能存到頭期款。然而，近日有網友就在PTT提問「高房價的真正原因是啥？」結果許多人紛紛點出「2關鍵」，認為根本惡性循環。

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八卦板表示，鄉民老是抱怨高房價影響一切，包括少子化也是高房價害的，他並好奇「那高房價真正的原因是啥？」同時更列出自己認為的可能因素，「1.建築門檻太高？古代人只要蓋木頭屋，現在都要用鋼筋水泥，且鄉民都注重品質，無法再忍受鄰居的噪音，所以牆都要越蓋越厚，原物料上漲的情況下自然就會提高成本。2.既有屋主過於貪婪？如果要蓋新房子或是重新翻新，那既有的屋主為了利益會不斷地提高到當年房價的10倍以上，以至於成本提高。3.通貨膨脹？根據政府統計，現在的物價約是30年前的1.5倍，然後房價是30年前的3倍，顯然有落差。4. 其他？ 由鄉民共同補充」。

▲有網友就在PTT提問「高房價的真正原因是啥？」結果許多人紛紛點出「2關鍵」，認為根本惡性循環。（圖／翻攝自PTT）

問題一出，網友隨即議論紛紛「炒房，低買高賣」、「市場資金太多，人口密度太高」、「大家都賣貴，你沒有理由賣便宜，惡性循環」、「高房價的原因就是，把勞工當成農奴阿，很爽欸！然後槓桿在槓桿生出來的錢比你各位的勞動產值還多」、「市場機制」、「放著又不會過期，又是民生必需品，炒起來沒壓力呀」、「成本疊疊樂啊，然後市場行情」、「總之就是市場機制。如果政府解決不了貧富差距，那就只能靠法律來『限制自由市場機制』了，但沒辦法輕易的這樣做，因為會衍伸出其他更多複雜的問題」。

另還有人直指「持有成本低」與「貸款成數高」是主因，「通膨跟稅制應該是主因」、「其實就是持有成本過低，槓桿比利高」、「房產市場不透明，財團與基金會囤房地，房地囤稅過低」、「持有成本低，剛性需求高啊...現在還不是一堆人把未開發土地當樂透在買，還永久產權」、「認真回你，土地成本太高，土地持有稅太低」、「利率加通膨，惡性循環」、「1.持有成本低 2.貸款成數高」、「房市的貸款大到不能倒」。（編輯：許苡晴）