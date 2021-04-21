快訊／增4例！自斯洛伐克、印尼及菲國入境　均無接觸者

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指揮中心指出，案1081為印尼籍40多歲男性，今年4月3日來台就學，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後由校方安排住所進行檢疫，4月19日接受檢疫期滿採檢，於今日確診(Ct值35，住院後採檢之Ct值37，血清抗體IgM陰性、IgG陽性)。個案在台期間並無症狀，檢疫期間未與他人接觸，檢疫期滿後至住院隔離前接觸之人員均有適當防護，故無匡列接觸者。
指揮中心表示，案1082為菲律賓籍20多歲女性移工，今年4月6日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，4月19日接受檢疫期滿前採檢，於今日確診(Ct值32，住院後採檢之核酸及血清抗體檢驗中)。個案在臺期間並無症狀，且未與他人接觸，故無匡列接觸者。
指揮中心指出，案1083為菲律賓籍20多歲女性移工，今年3月17日來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所進行檢疫，3月30日接受檢疫期滿前採檢，結果為陰性；檢疫期滿後，由公司安排至其他住所自主健康管理，因工作需要，4月19日搭乘專車至醫院自費採檢，於今日確診(Ct值33，住院後之核酸檢測檢驗中，血清抗體IgM陰性、IgG陽性)。個案在臺期間並無症狀，檢疫期間未與他人接觸，檢疫期滿後至住院隔離前接觸之人員均有適當防護，故無匡列接觸者。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。