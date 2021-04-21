快訊／增4例！自斯洛伐克、印尼及菲國入境　均無接觸者

中央流行疫情指揮中心今（21）日公布國內新增4例境外移入COVID-19確定病例，自斯洛伐克(案1080)、印尼(1081)及菲律賓(案1082、1083)入境。

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指揮中心表示，案1080為本國籍40多歲男性，長期於斯洛伐克工作，今年3月曾出現嗅味覺異常、發冷、頭暈等症狀，並在斯洛伐克當地檢出COVID-19陽性。個案4月4日返台，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館進行檢疫，4月19日檢疫期滿後至醫院自費採檢，於今日確診(Ct值29，住院後採檢之Ct值33，血清抗體IgM及IgG皆為陽性)。個案在台期間並無症狀，檢疫期間未與他人接觸，檢疫期滿後至住院隔離前接觸之人員均有適當防護，故無匡列接觸者。

指揮中心指出，案1081為印尼籍40多歲男性，今年4月3日來台就學，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後由校方安排住所進行檢疫，4月19日接受檢疫期滿採檢，於今日確診(Ct值35，住院後採檢之Ct值37，血清抗體IgM陰性、IgG陽性)。個案在台期間並無症狀，檢疫期間未與他人接觸，檢疫期滿後至住院隔離前接觸之人員均有適當防護，故無匡列接觸者。

指揮中心表示，案1082為菲律賓籍20多歲女性移工，今年4月6日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，4月19日接受檢疫期滿前採檢，於今日確診(Ct值32，住院後採檢之核酸及血清抗體檢驗中)。個案在臺期間並無症狀，且未與他人接觸，故無匡列接觸者。

指揮中心指出，案1083為菲律賓籍20多歲女性移工，今年3月17日來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所進行檢疫，3月30日接受檢疫期滿前採檢，結果為陰性；檢疫期滿後，由公司安排至其他住所自主健康管理，因工作需要，4月19日搭乘專車至醫院自費採檢，於今日確診(Ct值33，住院後之核酸檢測檢驗中，血清抗體IgM陰性、IgG陽性)。個案在臺期間並無症狀，檢疫期間未與他人接觸，檢疫期滿後至住院隔離前接觸之人員均有適當防護，故無匡列接觸者。