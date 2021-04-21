東大研究生開發「零接觸下車鈴-uniB」 搭公車安心又便利

新冠肺炎疫情改變人們生活習慣，「零接觸」加速各行各業「顛覆式創新」。由東海大學資工所研究生陳虔逸與王政堯，研究開發的「零接觸下車鈴應用系統」-「uniB」APP，首創透過手機APP運作，即可啟動公車下車鈴，取代直接接觸，提升自我防護，讓搭乘公車安心又便利。第一階段已在41、58及201路線的80輛公車全面裝設該系統，今日（21日）上線試營運。

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陳虔逸與王政堯高中就讀僑泰中學時，就因興趣相投成為好伙伴，後來雙雙進入修平科大資網系、東海資工所就讀，受到修平科大電機系教授許耿禎教授一路指導，並輔導他們創業成立

「優思馬特科技股份有限公司」新創公司

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▲東海大學資訊工程研究所學生陳虔逸（右一）、王政堯，研究開發「零接觸下車鈴應用系統」的「uniB」APP，已在多條公車路線試營運中。（圖／記者金武鳳攝，2021.4.21)

過去一年，優思馬特科技先後

接受台中市經濟發展局青創夢想家孵化計畫，及中科智慧機器人自造基地加速器創業輔導，獲得經濟部SBIR計畫

「安心搭車之非接觸式公車下車鈴防疫防護系統」開發補助。

陳虔逸表示，優思馬特已分別與台中客運及全航客運簽訂合作意向書，第一階段在41、58及201路線的80輛公車，全面裝設「零接觸下車鈴」系統，今天上線試營運。這3條路線沿途經過多所學校，呼籲師生及民眾儘量多使用，以維護安全健康。