東大研究生開發「零接觸下車鈴-uniB」 搭公車安心又便利
新冠肺炎疫情改變人們生活習慣，「零接觸」加速各行各業「顛覆式創新」。由東海大學資工所研究生陳虔逸與王政堯，研究開發的「零接觸下車鈴應用系統」-「uniB」APP，首創透過手機APP運作，即可啟動公車下車鈴，取代直接接觸，提升自我防護，讓搭乘公車安心又便利。第一階段已在41、58及201路線的80輛公車全面裝設該系統，今日（21日）上線試營運。
記者金武鳯/台中報導
2021-04-21 16:16:17
陳虔逸與王政堯高中就讀僑泰中學時，就因興趣相投成為好伙伴，後來雙雙進入修平科大資網系、東海資工所就讀，受到修平科大電機系教授許耿禎教授一路指導，並輔導他們創業成立「優思馬特科技股份有限公司」新創公司。
過去一年，優思馬特科技先後接受台中市經濟發展局青創夢想家孵化計畫，及中科智慧機器人自造基地加速器創業輔導，獲得經濟部SBIR計畫「安心搭車之非接觸式公車下車鈴防疫防護系統」開發補助。
陳虔逸表示，優思馬特已分別與台中客運及全航客運簽訂合作意向書，第一階段在41、58及201路線的80輛公車，全面裝設「零接觸下車鈴」系統，今天上線試營運。這3條路線沿途經過多所學校，呼籲師生及民眾儘量多使用，以維護安全健康。
陳虔逸簡報時說，uniB APP採用短距離低功耗的藍牙無線技術，乘客上車後只要開啟藍牙，不需要登錄個資或進行配對，沒有個資外洩或中斷乘客配戴藍牙耳機聽音樂等疑慮，操作介面簡易便利。
零接觸下車鈴系統為避免少數人惡意觸發下車鈴，進而影響司機行駛或靠站、起站的安全性，每支手機針對每班公車限制觸發兩次APP，乘客因超過兩次觸發而被限制或未攜帶手機，仍可透過實體下車鈴來實現，完全不影響下車權利。
台中市交通局指出，此系統可以提供公車乘客自我防護的另一個新選擇，目前已有80輛公車裝設，預計六月前可安裝完成400輛，期待此系統可推展至其他縣市，讓民眾搭公車安心又便利。