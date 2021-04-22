韭菜炒蛋不能拌勻一起下鍋煎？「順序」錯了雞蛋就超老

「韭菜炒蛋」是一道十分家常的料理，一般而言，主婦們都會將韭菜切段或切碎，並打入幾顆蛋，將兩者攪拌均勻後，一起下鍋煎。不過，你知道韭菜炒蛋其實還有更好吃的做法嗎？韭菜與雞蛋下鍋的順序若有不同，那麼雞蛋口感也會差很大！近日搜狐美食專欄《小乾倩倩的遊戲的美食》就分享了更理想的烹飪方式，趕快學起來，別再一成不變啦！





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《小乾倩倩的遊戲的美食》表示，韭菜炒蛋通常分為兩種，一種是韭菜段炒雞蛋，另一種則是韭菜花炒雞蛋，後者就是把韭菜切碎後和雞蛋夜一起攪拌均勻，直接倒進油鍋裡一起煎，但這種做法會降低韭菜的香味，也可能會導致雞蛋煎太久而過老，口感不佳。





《小乾倩倩的遊戲的美食》並分享了更理想的做法，首先將韭菜洗淨，將其切成3到4公分長的韭菜段，放在一邊備用，接著將3至5顆雞蛋（依人數需求）打進碗中，加入一點溫水和鹽巴，用筷子攪拌混勻，隨後加入溫水，這一步驟能讓雞蛋在烹製過程中更加蓬鬆柔軟，至於提前加入食鹽則可讓雞蛋更入味。由於雞蛋很容易炒熟，因此不建議大家在烹製過程中加鹽，否則食鹽還沒化開，雞蛋就燒糊了。





▲韭菜炒蛋不能拌勻一起下鍋煎？搜狐美食專欄《小乾倩倩的遊戲的美食》表示，下鍋「順序」錯了，雞蛋就會過老，導致口感不佳。（圖／取自pixabay）

而韭菜段和雞蛋液到底哪個該先下鍋呢？《小乾倩倩的遊戲的美食》建議大家，「先炒雞蛋後炒韭菜」。首先把鍋燒熱，倒入食用油，等油溫上來後再倒入雞蛋液，用小火把雞蛋煎成型倒出裝盤備用，記得不要把雞蛋煎得太熟，因為稍後還要再回鍋。





接著另起油鍋，把韭菜倒進去翻炒半分鐘，並加入適量食用鹽翻炒均勻，再把先前煎到半熟的雞蛋加入鍋中，灑些胡椒粉，一起翻炒均勻，最後用大火猛炒約10秒，炒出鍋氣即可關火出鍋，這樣一道香噴噴的韭菜炒蛋就完成囉！好看又好吃！（編輯：許苡晴）



