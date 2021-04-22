看好貨運前景　長榮航空：客運展望仍不明朗

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長榮航空表示，市場普遍認為今年航空業狀況恐比預期艱難，預估全球空運量需求只剩2019年的38%，且疫苗施打進度不如預期，各國邊境管制仍嚴格，壓抑客運復甦動能，長榮航對於客運展望仍不明朗，將保守因應，不過會將積極維持骨幹航線運營。
有別於客運，貨運表現則是相當亮麗，長榮航指出，今年貨運需求已經超越2019年水準，今年1月及2月分別較2019年同期成長1%及9%，首季營收達152億元，年增138.1%。
長榮航空認為，商品庫存回補顯現，帶動航空貨運需求，且美國紓困方案及基建計畫，將刺激運輸需求。同時，因歐美港口塞港，海運轉空運貨物增加，推升空運價量。由於需求持續看漲，航空運價漲勢欲罷不能，預計運價將居高不墜，對於貨運表現持續看好。長榮航旗下貨機將飛好飛滿，也會利用客機載貨，全力衝刺貨運市場。
新機方面，長榮航空表示已與波音洽談，盼尚未交付的飛機能遞延交機時程，並研議更換機型，最終變更7架。其中，因貨運需求暢旺，長榮航原訂規劃2架貨機在今年4季交機、明年第1季交付1架；不過，長榮航指出，有望全數在今年4季完成交機。
長榮航空也指出，去年航空燃油每桶僅約46美元，現在已經攀升至每桶67美元，原油價格走揚確實壓縮獲利空間，不過長程線主力客機具備省油特性，將減輕成本提升壓力。