看好貨運前景　長榮航空：客運展望仍不明朗

疫苗國家隊生力軍！長榮獲國際醫藥冷鏈運輸認證
▲長榮航空表示，看好貨運未來前景，但客運的展望仍不明朗。（圖／業者提供）

記者張志康/綜合報導

2021-04-22 17:15:54

長榮航空今（22）日舉行線上法人說明會，會中指出，疫情期間，今年1、2月貨運成長表現已經超過2019年同期，由於需求持續看漲，運價漲勢欲罷不能，預計運價居高不墜。至於客運方面，長榮航空則是表示展望仍不明朗。

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長榮航空指出，隶於全球新冠肺炎疫情反覆及暫停中轉，導致客運收入銳減，今年2月僅新台幣3.7億元，寫下新低，年減93%。客運首季收入17億元，相較去年同期衰退91%，載客數只剩7 萬人。

長榮航空表示，市場普遍認為今年航空業狀況恐比預期艱難，預估全球空運量需求只剩2019年的38%，且疫苗施打進度不如預期，各國邊境管制仍嚴格，壓抑客運復甦動能，長榮航對於客運展望仍不明朗，將保守因應，不過會將積極維持骨幹航線運營。

有別於客運，貨運表現則是相當亮麗，長榮航指出，今年貨運需求已經超越2019年水準，今年1月及2月分別較2019年同期成長1%及9%，首季營收達152億元，年增138.1%。

長榮航空認為，商品庫存回補顯現，帶動航空貨運需求，且美國紓困方案及基建計畫，將刺激運輸需求。同時，因歐美港口塞港，海運轉空運貨物增加，推升空運價量。由於需求持續看漲，航空運價漲勢欲罷不能，預計運價將居高不墜，對於貨運表現持續看好。長榮航旗下貨機將飛好飛滿，也會利用客機載貨，全力衝刺貨運市場。

新機方面，長榮航空表示已與波音洽談，盼尚未交付的飛機能遞延交機時程，並研議更換機型，最終變更7架。其中，因貨運需求暢旺，長榮航原訂規劃2架貨機在今年4季交機、明年第1季交付1架；不過，長榮航指出，有望全數在今年4季完成交機。

長榮航空也指出，去年航空燃油每桶僅約46美元，現在已經攀升至每桶67美元，原油價格走揚確實壓縮獲利空間，不過長程線主力客機具備省油特性，將減輕成本提升壓力。

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