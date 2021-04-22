杏林毒防生力軍　高市毒防局培訓PGY1醫師

高市府毒品防制局為能讓毒品防制工作與醫療專業領域更密切結合，與聖功醫院合作PGY醫師（醫師畢業後一般醫學訓練計畫 ）的社區醫學訓練，今（22)日協助代訓不分科住院醫師，提供「物質濫用疾患課程」。本次安排4位醫師參加毒防局辦理之「施用第三、四級毒品危害講習課程」，學習認識新興毒品態樣、藥癮個案服務模式，並觀察個案對毒品的反應及想法，促進醫師在未來醫療臨床工作上提高對於藥癮者的了解與敏感度，實務上能適切進行相關醫療及戒癮服務，並成為毒防局的專家人力庫及網絡合作夥伴。
記者蔡佳宏／高雄報導
2021-04-22 18:37:14
毒防局自107年即與聖功醫院合作，迄今共派訓16梯次，已有59名PGY醫師完成受訓，成為杏林防毒生力軍。
毒防局長林瑩蓉說，處理藥癮工作首重戒毒，而每位醫師的養成，已有豐富紮實的醫學訓練，倘能加強醫師藥癮戒治的先備知識，將有助於臨床工作，也能機警察覺藥物濫用之情事，期望醫師發現藥癮者、藥癮孕產婦或涉毒兒少時，都能及早會診院內成癮精神科，或協助提供毒防局相關輔導資源，以維護下一代的安全健康，減少藥癮新生人口或毒寶寶。
毒防局也強調對藥癮者住院戒癮治療及優生保健補助，是全國唯一加碼，並與高雄少年及家事法院合作，提供司法少年戒癮門診掛號費全額補助，希望鼓勵藥癮者尋求戒癮治療，提高戒癮動機。