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池先生雙腳嚴重的周邊動脈阻塞疾病，經過心臟血管內科主治醫師黃柏森評估後，分別在二個月及三個月後，安排了下肢動脈血管成形術。
在住院過程中，因為血糖控制不佳，而轉由全人醫療科主治醫師葉峻榳接手照顧。在葉峻榳醫師的照料下，血糖控制趨於平穩；同時，也會診了傷口照護中心主任林祐丞醫師，共同照護左足慢性潰瘍傷口。
注意常見危險因子 糖尿病患風險高
周邊動脈阻塞疾病（簡稱PAOD），常見的危險因子有：老化、抽菸、高血壓、高血脂、糖尿病、慢性腎病變、肥胖等。在這幾項因子中，老化，高血壓，高血脂，高血糖，肥胖等，幾乎都是新陳代謝問題。
值得注意的是，在臺灣，又以糖尿病人為周邊動脈阻塞疾病的高危險群。血糖長期控制不佳，容易會惡化神經病變和血管病變，嚴重會進展到足部潰瘍，甚至截肢。
足部血管評估 避免截肢憾事發生
葉峻榳醫師表示，糖尿病人是周邊動脈阻塞疾病的高風險族群，若加上神經病變，更容易導致足部變形、潰瘍、甚至必須截肢；嚴格來說，每位病人，都必須學會自我足部評估。
此外，臨床醫師也要做好全人醫療，根據病人狀況，擬定個人治療計劃，給予運動及藥物建議；嚴重的周邊動脈阻塞疾病，則要轉診至專科醫師（心臟血管內科或心臟血管外科醫師），進一步處置。
資料來源：健康醫療網 周邊動脈阻塞７高風險群！ 是你嗎？
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