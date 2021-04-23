每周3班機直飛台北　新航預估6月運能可恢復至27%

每周3班機直飛台北　新航預估6月運能可恢復至27%
▲新加坡航空表示，隨著各國開始施打疫苗，預估集團的客運運能將在年6月恢復到疫情前的27%。（圖／業者提供）

記者黃仁杰／台北報導

2021-04-23 16:02:38

國際疫情還未因疫苗而趨緩，各國依然嚴格管制邊境，不過新加坡航空表示，從4月開始已提供一周3班往返新加坡與台北之間的的航班，搭配旗下酷航，一周共計有10航班往返，隨著各國開始施打疫苗，預估集團的客運運能將在年6月恢復到疫情前的27%。

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新航指出，目前新航提供一周3班往返新加坡與台北之間的飛航服務，搭配一周7班由酷航營運的聯營航班，每周共計有10班往返新加坡與台北，而為了讓旅客在充滿變數的期間可以安心購票，旅客在去（2020）年3月5日之後的訂位購票於今（2021）年6月30日前可免費無限次更改旅行日期，而6月30日之後可以免費更改旅行日期一次。

隨著世界各國開始施打疫苗，新航集團對於國際航空客運市場保持謹慎樂觀的態度。在接下來的幾個月，新航將逐步謹慎重啟客運航網，依據目前的航班規劃，集團的客運運能將在6月恢復到疫情前的27%。

而為了與顧客持續互動，新航將參加於30日至5月2日於台北統一時代夢廣場的「星展新加坡歡樂城」，民眾可前來現場戴上VR眼罩盡情探索新航A380客艙、或在特別打造的新航登機室拍照區，拍下久違的搭機照上傳社群並標註「#FlySQ」，即可參加摸彩獲得新航小禮物。

新航表示，將持續探索多元化的收入來源、重新檢視產品與服務，並與顧客與支持者保持互動，同時在新加坡以外的市場展開展會員生態圈，可透過Kris+ APP強化新航顧客與合作夥伴商家的關係，並藉此拓展 KrisFlyer 會員計劃的品牌與內容。Kris+ 讓會員可以享受生活中的各種促銷折扣，也讓合作商家能觸及來自新加坡及全球的475萬 KrisFlyer 會員。

另外，新加坡航空也宣布台灣分公司總經理一職由蔡建華接任，擁有英國曼徹斯特大學企業管理碩士學位的蔡建華，自1996年加入新航後，於加拿大、中國、南非，以及北歐和荷比盧等市場擔任總經理職位，擁有完整的實務及管理經驗。

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