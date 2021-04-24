女老師被盤查嗆「你真的蠢」遭上銬！律師挺警察：有必要
中壢一名教授非洲鼓的詹姓女教師昨（22）日控訴中壢警方以「神情緊張」、「我沒見過你」等理由在路上攔查她，女老師回應警察「你真的很蠢」，結果遭上銬押在地上，被限制自由9小時。事件曝光後引發外界對警察盤查正當性的討論，對此，律師林智群認為很多毒品案件都是警察盤查「神情緊張」嫌犯而偵破，一般民眾遭盤查縱然覺得不便，但這也是護社會治安的成本。
編輯中心/綜合報導
2021-04-24 10:32:12
對於女老師的指控，中壢分局分局長陳錦坤親上火線澄清表示，中壢區新興路一帶近來發生及查獲多起案件，被分局列為治安要點的加強巡邏地區。本案員警騎乘警用機車，穿著制服巡邏，發現陌生臉孔，以委婉的態度依照警察職權行使法第6條第1項第6款查證身分，其實只要民眾配合提供資料，不要1分鐘即可完成，但詹女士不配合，並以言詞辱罵執勤員警，經多次勸導無效後，依妨害公務移送桃園地檢署偵辦。
對此，林智群律師認為「神情緊張真的是盤查理由喔！很多毒品案件都是這樣破的喔！」林智群解釋，警察辦案久了，那個直覺通常很準，當然警察不可能每次都對，也可能盤查到一般老百姓，但林智群強調，「只要警察盤查過程沒有濫權，這樣的不便，也是全民要維護社會治安的一個成本」。
林智群直言，遭盤查順利的話頂多一兩分鐘，如果你要跟警察談必要性，那就是會花比較多時間，如果你爆粗口的話，那警察就有理由逮捕你，你失去的時間就不是一兩分鐘，而是好幾個小時。
林智群進一步指出，「律師應該是站在弱者這邊，不過現在人民意識高漲的時代，誰是弱者還真的不好說呢！」林智群建議一般民眾用「比較低成本的方法去面對這樣的事情」，而不是「把事情搞大，再來找律師，那是沒必要的！」
林智群最後更分享個人過去評論類似案情的結論，「在這樣公權力不彰甚至有點弱勢的時代，在執行過程中，我還是寧可鼓勵警察勇於任事，而不是鼓勵民眾動輒投訴警察甚至訴諸媒體，把警察權力限縮至零，讓你我居住地方變成無警察國家，不見得比較好」。（編輯：倪浩軒）