口譯哥傳空降北市選議員！呱吉分析：高機率選「這一區」

▲「口譯哥」趙怡翔傳出將返台參選議員。（圖／翻攝自趙怡翔臉書）
▲「口譯哥」趙怡翔傳出將返台參選議員，現任無黨籍台北市議員「呱吉」邱威傑也分析趙怡翔未來將參戰松山信義區，更揭露背後原因。（圖／翻攝自趙怡翔臉書）

編輯中心/綜合報導

2021-04-24 21:19:57

駐美代表處政治組長「口譯哥」趙怡翔近期傳出將返台從政消息，除了在臉書自陳已向駐美代表蕭美琴請辭外，預計投入民進黨2022年台北市議員選舉的風聲也掀起外界關注。對此，無黨籍台北市議員「呱吉」邱威傑也分析，以綠營針對台北市的布局，趙怡翔有高機率加入松山信義選區的選戰行列。

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趙怡翔日前於臉書發文表示非常感謝過去這段時間有機會在美國打拼，未來也將透過「其他方式參與政治」，不過暫時尚未確認回台灣的時間，他也提到「在個人下一階段規畫前，將持續以台美關係為重，努力完成現階段的重要工作與任務」，強調在代表處為台美關係進程的努力。

針對口譯哥將參選北市議員的消息，現任台北市議員邱威傑也在其Podcast節目《新資料夾》內分析，口譯哥算是英系人馬，依地緣關係不太可能去選士林北投區或是南港內湖區，因為這兩地已經參選爆炸，且英系也都有派人卡位，刪刪減減下來，「他可能選擇我這區（松山信義區），感覺機率滿高的」。

▲知名Youtuber呱吉、同時也是台北市議員的邱威傑，長期關注居住正義。針對近來炒得沸沸揚揚的囤房稅，他持正面態度，但也強調絕非萬靈丹。（圖／記者朱永強攝）
▲台北市議員邱威傑在Podcast節目《新資料夾》提出自己的觀察。（圖／記者朱永強攝）
此外，邱威傑也提到，針對未來口譯哥可能要參選自己現在的選區，他沒有要支持或否定他，因為自己現在還不認識趙怡翔，未來有機會更了解那就再說。至於民進黨內部得知消息後反應如何，台北市黨部主委吳怡農受訪時則表示「這對我來說是好消息」，也表示相當樂見過去從事政治幕僚或是在產業界工作的人投身參政。（編輯：楊智傑）

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