關懷社區生態永續發展　青年局志工響應國際性環境保護

為響應國際性環境保護活動，高市府青年局24日號召旗下約40位志工投入蓮池潭洲仔濕地生態池清理工作，為愛護地球盡一份心力。活動由青年局與臺灣濕地保護聯盟共同合作，專業志工帶領青年志工深入管制區生態環境，透過生態池清理及園區導覽解說，讓青年志工了解友善自然工法、生態保護等專業，也親身實踐聯合國永續發展目標（SDGs）。





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▲副秘書長郭添貴、青年局局長張以理與志工下水清理生態池。（圖／高市府青年局提供）

× ▲副秘書長郭添貴、青年局局長張以理與志工下水清理生態池。（圖／高市府青年局提供）

當日到場的高市府副秘書長郭添貴、青年局局長張以理、議員邱俊憲、及台灣濕地保護聯盟理事長古靜洋等貴賓，也著青蛙裝下水與志工攜手完成生態永續發展任務。





▲青年局陸域組志工清除外來種植物。（圖／高市府青年局提供）

× ▲青年局陸域組志工清除外來種植物。（圖／高市府青年局提供）

台灣濕地保護聯盟理事長古靜洋致詞表示，洲仔濕地公園在市府協助下建置生態教育中心，平均每年辦理100餘場環境教育課程，獲得國家級重要濕地經營績效的最高榮譽，到如今洲仔濕地3.0的願景是鼓勵更多青年志工投入濕地保育工作，青年局志工團的投入，可說是市府環境保育最有力的支持。





高市府青年局志工團現正招募新血加入，即日起受理報名至5月25日止，歡迎設籍、就業或就學於高雄16至35歲的國內外青年加入。



