關懷社區生態永續發展　青年局志工響應國際性環境保護

為響應國際性環境保護活動，高市府青年局24日號召旗下約40位志工投入蓮池潭洲仔濕地生態池清理工作，為愛護地球盡一份心力。活動由青年局與臺灣濕地保護聯盟共同合作，專業志工帶領青年志工深入管制區生態環境，透過生態池清理及園區導覽解說，讓青年志工了解友善自然工法、生態保護等專業，也親身實踐聯合國永續發展目標（SDGs）。
越南籍國際組志工武光輝表示，很驚訝在市區有這麼一塊保護良好的濕地，參加這次活動，非常感動，也對高雄印象深刻；印度籍國際組志工Eldhose Vadakkechalil Arghese及Padhmavathi Selvam也說，第一次體驗穿澤衣(青蛙裝)清理園區枯木雜草及外來種植物，讓溼地可順利迎接水鳥繁殖期，很有趣也十分有意義。
當日到場的高市府副秘書長郭添貴、青年局局長張以理、議員邱俊憲、及台灣濕地保護聯盟理事長古靜洋等貴賓，也著青蛙裝下水與志工攜手完成生態永續發展任務。
副秘書長郭添貴致詞表示，青年志工藉由不同主題的公益活動，培養及發掘新潛能，並了解未來職涯發展方向。接續2020年志工團兒童照護及教育面向的服務活動，2021年擴展多元面向至生態保育、長者關懷、社區國際觀光發展等，並輔導青年志工將服務經驗轉化為履歷亮點，在未來升學就業時，有更豐厚多元競爭力。
台灣濕地保護聯盟理事長古靜洋致詞表示，洲仔濕地公園在市府協助下建置生態教育中心，平均每年辦理100餘場環境教育課程，獲得國家級重要濕地經營績效的最高榮譽，到如今洲仔濕地3.0的願景是鼓勵更多青年志工投入濕地保育工作，青年局志工團的投入，可說是市府環境保育最有力的支持。
高市府青年局志工團現正招募新血加入，即日起受理報名至5月25日止，歡迎設籍、就業或就學於高雄16至35歲的國內外青年加入。