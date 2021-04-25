苦當6年工具人　陳意涵告白邱澤「差點愛上你」

《她們創業的那些鳥事》本周播出陳意涵的男友柯有倫離開6年，期間無消無息竟突然現身，驚動所有人，當年他丟下一句話，要最靠譜的學弟邱澤幫忙照顧陳意涵，邱澤在得知他回來的背後原因，難掩怒火出手修理柯有倫，替學姊陳意涵出氣，又陪陳意涵療情傷，看到邱澤為自己所做的一切，終於換來陳意涵感性告白說：「鄭義男（邱澤角色）我今天差點愛上你！」沒想到邱澤卻喃喃自語苦笑：「為什麼是差一點？」
記者羅凌筠/綜合報導
2021-04-25 22:00:00｜2021-04-25 22:09:17
柯有倫飾演陳意涵的大學男友，愛冒險的他選擇到國外流浪而拋下女友，直到得知父親罹癌，消失6年後終於回來、並突然出現在女友面前求婚，但這一切只為了能夠為父親沖喜。柯有倫談到這次劇中詮釋的角色，他說共同點都是愛好自由，「但我不像他那麼大膽，我比較想在家陪老婆，不會自己跑去流浪」，而那場和邱澤拍攝的打戲，他們在草地上翻滾、扭打，前後打了6次，也算是難忘的回憶。 劇情裡有段邱澤不捨陳意涵獨自療情傷，除了陪伴還講冷笑話逗對方開心。工作人員透露，冷笑話內容是邱澤想的，說的是3個外國人一起上外太空的笑話，一講完果然把陳意涵逗得哈哈大笑，戲裡也完整呈現2人這段自然互動的情誼。