昌禾教育基金會推不打小孩聯盟 讓愛在新竹扎根

我是廣告 請繼續往下閱讀
除單位串連外，聯盟這邊更積極規劃實體活動，預計在下半年邀請醫師與專家進行講座，提供爸爸媽媽們在教養路上實質的幫助，以認識體罰對孩子的影響，並共同探討更有效、更輕鬆、更有愛的教育方式，建立一個不打小孩的國家。也在社群上發起「#SpankOutChallenge不打小孩挑戰」，邀請大家分享自己的教養經驗，並挑戰一天不打小孩，或許家長們就會發現，可以越來越不用打！
2019年1到6月這半年，根據統計，有超過6千個受虐兒童，因為父母不當的管教方式需要社工介入。而很有可能的，這樣的受暴經驗會在兒童心理產生印記，導致在未來的日子裡成為下一個施暴的父母，製造更多受暴兒童。聯盟希望以建立支持團體的模式，讓家長在遇到教養問題時，有參考討論的對象，遏止揍小孩的歪風。這些該做的事，不會只在每年的 430 發生，而是在每一天持績努力，使台灣成 為一個讓兒童自在、幸福的所在。李妍慧說，以溝通取代體罰的教育已經推行數十年，成效仍然還有很大的進步空間。聯盟希望不僅是今(26)日的記者會或是4月30日的國際不打小孩日，家長會記得不打小孩，而是「天天都該把以人為本，用鼓勵代替逞罰」並且強調溝通理解的親子關係，才是和諧社會必須走向的路。
聯盟表示，這場記者會特別感謝大魯閣湳雅廣場場地協辦、圈圈兒童Hoop Kids音樂協力、星際國際影城以公益票券支持社群活動擴散，謝謝各界在地單位出席響應，結合民間團體、社區、企業等各界力量共同推動，提升兒童權利，終止暴力複製！
活動串連單位包括：李妍慧議員辦公室、大魯閣湳雅廣場（協辦單位）、圈圈兒童Hoop Kids（音樂協力）、星際國際影城、謝德貴兒童診所、林正凱好孕診所、竹市兒童教保福利聯合會、竹市補習教育協會、竹市家長會長協會、竹市北門國小家長會、竹市家長聯合會、竹市體育會網球委員會、竹市科學城社區大學、竹市科學城社區大學發展協會、永學教育學會、竹市圖書文具公會、財團法人常青教育基金會、32π青年基地、徐薇英文小博士分校、中正國際文化事業有限公司、同人誌數位有限公司、三歲小草、愛樂分工作室、雯雯小大心瑜伽、燒餅屋東山總店&中山分店、織室縫紉所、海豚路15號、或者書店、RD咖啡、井井咖啡、cama café、生活工場、LOHAS樂活眼鏡、龍門保全股份有限公司、興饌、國際名膜通訊百匯館、家祥腳踏車出租、金豐禾企業股份有限公司、新漁人碼頭造船之家、有巢氏房屋南大加盟店、太和殿麻辣火鍋新竹直營店、森續 甜點烘焙、謝記水煎包、iWE studio、Shin chi 服飾、竹市西門社區發展協會、竹市文雅社區發展協會、竹市龍山社區發展協會、竹市劉崇顯議員服務處、戴走古著、馬祖新村、Double Mix 潮流服飾、姬璃鷗頂級義式手創冰淇淋、頂好鮮花店、竹光國中、香山高中家長會長、大正文化事業、鑫鴻稅務記帳士事務所、众社會企業、大魯閣棒壘球打擊場、遊戲愛樂園、福湯岩盤浴、新天鵝堡桌遊概念館、魔法咖哩、帕朵拉、杏子豬排、點爭鮮、瓦城、星巴克、亞尼克、胡鬧咖啡、龍涎居、糖潮、Yamazaki、春水堂、頂呱呱、大阪王將、涮乃葉、雅蒙蒂咖啡、魷魚大叔、石二鍋、Mr.咖喱、NET、PG、小鱷魚、曼黛瑪璉、Funbox、皇家寢具、OTTO、亟光眼鏡、BLUEWAY、EDWIN、LEVIS、三花、NU、阿默、Pink、宜得利、Devilcase、闊貓、康生、LACHELN、小豬爸爸、Unione、CROCS、愛迪達、動力主義、銀河戰艦、KC、VP、健身工廠、挑戰者汽車美容、湯姆熊歡樂世界、泰晶殿、昌禾營建機構、昌禾開發建設股份有限公司、元方建設股份有限公司、恆顧建設股份有限公司、昌昕建設股份有限公司、昌禾不動產仲介有限公司、永豐弈租賃有限公司、閎翔營造有限公司（甲級）、財團法人昌禾教育事務基金會、富源建設股份有限公司、大硯建設股份有限公司、Habana餐廳、太郎燒肉、老瀋陽酸白菜火鍋、大筑建設股份有限公司、衫恆企業社、禾力歐系進口磁磚、安緁工商顧問有限公司、竹北馨悅美醫中心、邱永和婦產專科、髮站髮型、真會建設股份有限公司、風采餐飲事業開發股份有限公司新竹中正分公司、尚旺生技股份有限公司、禾豐食品行、良雅色生技、大華電話材料工程有限公司 、台灣區電信工程工業同業公會、曼哈頓開發有限公司、東方郡建設有限公司、大鵬復健科診所、宏信科技工程股份有限公司、永慶資產顧問有限公司、楷翔資訊有限公司、昇宇企業有限公司、敘航企業有限公司、雋維國際貿易股份有限公司、信華清潔服務有限公司、宸譽建設有限公司、煙波大飯店、春福建設股份有限公司、青山不動產有限公司、捷笙建設股份有限公司、富廣開發股份有限公司、宥緯開發管理顧問有限公司、聖洋科技股份有限公司、吳國寶議員服務處、新竹縣不動產開發商業同業公會、家弘實業股份有限公司、喆美工程有限公司、國強水電材料行、東城精品旅館、國賓旅館、新都旅館、竹慶建設股份有限公司、凱信開發有限公司、宏家室內裝修設計有限公司、欣瑞電機股份有限公司、舜威都市開發股份有限公司、宏廷開發股份有限公司、德績開發股份有限公司、崇友實業(股)公司、精將安全系統有限公司、美居建設企業股份有限公司、藍灣潛水訓練中心、樸實建設有限公司、廣美建材股份有限公司、永慶不動產竹北高鐵文興店、寶業開發建設有限公司、台灣之星公益協會、諾肯科技股份有限公司、Kidchen Club、宏邑建設股份有限公司、育光兒童課後照顧服務中心、永旭保險經紀人股份有限公司、威利斯股份有限公司、新竹市楊氏宗親會、華威廣告事業股份有限公司、建祥建設公司、繼信營造公司、松慶建設股份有限公司、富嘉不動產股份有限公司、金鈜建設有限公司、冠信實業股份有限公司、大瀚不動產（有巢氏房屋竹北高鐵大瀚店）、毅和實業有限公司、新竹國賓大飯店、法國巴黎婚紗攝影有限公司、博暘人力仲介有限公司、中科安全科技有限公司、賽佛數位行銷有限公司、幼福幼兒園、喬治叔叔幼兒園⋯⋯陸續增加中。