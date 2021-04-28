國建溢價七成標國有千坪土地　地段後勢看漲有跡可尋

日前國泰建設溢價七成標下新北市三重區三重段二千坪土地，業界一片熱議，不過新北市政府的公開招標案，共吸引17家建商投標三重區三重段174地號土地，起標價99萬，總價33.95億元，最終國泰以171.2萬得標溢價逾七成，若以購入的成本價來計算，未來二重疏洪道重劃區房價勢必會應聲起漲。





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綜觀17家投標的建商中，出價在130萬到150萬之間的就有5家、150萬以上共6家，是什麼原因讓建商能夠高出底價4成以上投標和國建溢價七成標下這塊精華地段的決心，引起房產家專的注意。專家指出，國建在每一次大手筆注入資金後，引發的後續漲價效應，都是有跡可尋，民國76年國泰建商標下「六福皇宮」，當時起檟價30萬／坪，最終以90萬得標，引發後續地段漲價效應約86%；民國93年，國泰再次出手標下「信義計劃區」，房價一路漲到102年，漲幅約168%，而中間相隔17年；今（110）年洽巧又是相隔17年之久，國泰再度搶下「二重疏洪道重劃區」，是巧合還是既定行程規劃，不可忽視的是未來地價飆漲的可能性。





▲交通方面與北捷、機捷共構的「捷運三重站」相距不遠，未來也將有「機捷增設A2與A3之間的A2a站。（圖／資料照片）

新北市二重疏洪道重劃區位在二重疏洪道兩側，擁有「捷運」、「水岸」和「重劃區規劃」等三大利基點；重劃區以疏洪道為界，分左（西側）、右（東側）兩岸，其中左岸鄰近捷運先嗇宮站，右岸鄰近市中心，除了生活機能較為成熟，交通方面與北捷、機捷共構的「捷運三重站」相距不遠，未來也將有「機捷增設A2與A3之間的A2a站、CITYLINK與三重站商場共構」等優勢，再加上424公頃的新北大都會公園，範圍比大安森林公園還要大上16倍，更成為該區域一大優勢，對於新北市來說，具完整開發價值的素地已相當罕見，才會吸引建商積極投標搶地，專家樂觀看待規劃完善的「二重疏洪道重劃區」。





▲除了生活機能較為成熟以及CITYLINK與三重站商場共構等優勢，再加上424公頃的新北大都會公園，對於新北市來說，具完整開發價值的素地已相當罕見。（圖／資料照片）

二重疏洪道重劃區價格現階段約介於52～58萬之間的行情，以區域行情來看，右岸區域價格高於左岸，而近年疫情嚴竣台灣熱錢湧入，促使房價在這2年飆漲，造成「原物料上漲」、「土地成本上漲」，專家指出，漲價不是本意，而是趨勢所為，就目前而言，長期來看房產的價格也會是緩步成長，未來區域新案在擁有遼闊景觀的題材加持下，右岸已成為建商推案新戰場。



