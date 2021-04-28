美參眾院外委主席與議員推文挺台參與WHA

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民主黨籍參議院外委會主席梅南德茲（BobMenendez）也透過參院外委會推文表示，北京排除台灣於國際社會之外的做法，阻礙疫情大流行的恢復與因應。參議院應通過他與參院軍事委員會共和黨首席議員殷荷菲（James Inhofe）的提案，支持台灣參與WHA。
殷荷菲、參議院外委會共和黨籍首席議員里契（Jim Risch）、參議員史考特（Rick Scott）、柯頓（Tom Cotton）、眾議院亞太小組主席貝拉（Ami Bera）、劉雲平等多位參眾議員也都透過推特支持台灣參與WHA。
梅南德茲與殷荷菲於3月中旬重提法案，要求美國國務卿在台灣未取得觀察員身分的每屆WHA之後，都須說明美國改變或精進那些挺台作為。法案表示：「病毒無國界，不必要地將台灣排除在全球衛生合作外，只會增加全球傳染病所帶來的危險。」
眾議院民主黨籍眾議員薛曼（Brad Sherman）、共和黨籍眾議員金映玉（Young Kim）則率先於2月18日提出協助台灣參與世界衛生組織（WHO）的法案。法案並在3月25日於眾院外委會無異議通過。法案指示美國國務卿協助台灣重獲世衛觀察員身分。（編輯：陳政一）1100428