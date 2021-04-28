「哈利找伯樂」網站51上線 職涯諮詢e化服務再升級
勞動力發展署中彰投分署自行開發的「哈利找伯樂」職涯魔法學院諮詢軟體，已完成主題網站建置，5月1日上線啟動，協助求職者在家即可自我探索職涯。職涯探索諮詢e化，大大提升了民眾使用便利性，也讓職涯服務再升級。
記者金武鳯/台中報導
2021-04-28 15:53:47
中彰投分署阮啟釧副分署長表示，根據多年職涯諮詢經驗，民眾前往就業中心諮詢前，普遍對於職涯定位迷茫不清。有鑑於此，5年前，中彰投分署成功開發「哈利找伯樂」職涯魔法學院諮詢軟體，並取得商標註冊，只要透過線上諮詢測驗，即可獲得「客制化」職涯發展諮詢服務，協助求職者掌握自我職涯發展方向，對於未來職涯規劃不再走彎路。
這套「哈利找伯樂」職涯魔法諮詢軟體，搭配時下最夯的神獸設計，創造出6大學：「熱情學院」與「能量學院」可協助求職者找到自己的職業興趣與就業目標。若不知如何準備履歷自傳及面試者，可善用「自信學院」，學習相關技巧，以利就業準備。
其它還有「開心學院」與「智慧學院」，可協助自我找到工作成就感。想發展人生第二目標，或準備重返職場者，可前往「榮耀學院」找到實踐夢想的技巧！
阮副分署長說，每個人一生數十年的職業生涯中，總會面臨不同階段問題，這套諮詢工具經數位化建置為主題網站後，可方便民眾將職涯諮詢歷程，從紙本書盒收藏方式，升級到雲端系統保存，有利隨時回顧利用。此外，也方便民眾在不受時間及空間限制下，在家即能進行簡易職涯自我探索。
「哈利找伯樂」主題網站，操作簡易，民眾只需註冊會員，完成12題的職涯檢測問卷，並前往建議的主題學院，初步即可獲得「客制化」職涯議題建議。若想進一步探索，可逕向就業中心預約一對一專人職涯諮詢服務。「哈利找伯樂」職涯魔法學院主題網站，5月1日啟用，網址為https://tcnrcssw.wda.gov.t