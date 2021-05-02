沈嶸發願帶所有徒兒買房致富 師徒關係有如「神鵰俠侶」
命理師沈嶸近年在命理界發展有成，不但名下徒兒眾多，還發願帶領所有徒兒都能買房致富，其中大弟子大喜更是沈嶸欽點的首徒，兩人就像是命理界的神鵰俠侶「我們實力高強、合作無間」，更強調目前已經幫助將近五十位徒兒脫離無殼蝸牛，順利晉升有房一族。
記者朱曼寧/綜合報導
2021-05-02 20:00:00
沈嶸自稱是「微奈米網紅」，Youtube上的粉絲人數不多，但是銷售營業額卻非常可觀。雖然粉絲數低，卻能吸引大量的死忠客群固定消費，而近日沈嶸的節目也大獲好評，沈嶸表示希望大家能夠用免費又隨手可得的魔法幫自己開運，運用獨家「魔法雲端設定」，讓看到影片執行開運的人運氣變好。
其中大弟子大喜是沈嶸欽點的首徒，兩人認識六年，大喜發心跟著師父從事命理事業，大喜強調：「許多人對命運嗤之以鼻，瞧不起命理業，但是我跟師父在做的不單只是算命服務，而是用正能量的方式助人超越命運，讓正能量擴及全台灣，幫助社會更好。」
沈嶸也表示自己跟大喜就像是命理界的神鵰俠侶，直言：「我就像姑姑，他則是楊過，我們實力高強、合作無間希望幫助台灣集體道德意識提升、酸民減少，最重要的是幫助我的徒兒人人致富，目前我幫助將近五十位徒兒脫離無殼蝸牛，順利晉升有房一族。」最後沈嶸更提供致富心法，只要專注本業，將本業做到最好，並將錢放到正確的管道，離有錢的人生就不遠了。