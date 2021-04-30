中國捐百萬劑疫苗 杜特蒂：謝謝，但國家利益仍不能讓步
南海問題造成中國與鄰近國家齟齬，當事國都聲稱對涉事海域有主權，彼此僵持不下。近日菲律賓總統杜特蒂(Rodrigo Duterte)就表示，雖然在中國援助數百萬劑新冠疫苗的事上，菲律賓欠中國很多感謝，但國家利益還是不能讓步。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-04-30 07:23:16
根據《南華早報》等外媒報導，新冠疫情在全球延燒一年多，新增病例和死亡人數讓許多國家面臨醫療崩潰，而身為最早研發出新冠疫苗的國家之一，中國展開「疫苗外交」，陸續提供國產疫苗給需要的國家，而菲律賓就獲得約350萬劑，其中100萬劑是免費捐贈。
杜特蒂28日晚間在接受當地電視訪談時說到，菲律賓不想跟中國開戰，並形容中國是個很好的朋友，菲國也確實欠了中國很多感謝，但有些事真的不能讓步，希望中方能理解，他必須保護菲律賓的國家利益。
杜特蒂的言論在菲律賓國內引發兩極評價，支持者認為中國確實在疫情上幫助了菲律賓，反對者則批評杜特蒂把國家主權當成換取中國疫苗、貸款和投資的籌碼，認為菲律賓沒有欠中國任何東西，是中方在西菲律賓海(菲國主張在南海擁有主權的部分)大規模破壞珊瑚和海洋資源，而杜特蒂的表現則顯得他像是中方的傀儡。
中菲之間的南海爭議已久，並自3月下旬開始升溫，馬尼拉當局指控有上百艘中國海上民兵船，集結在具主權爭議的南海牛軛礁，多次向北京提出外交抗議；而明年5月菲律賓將舉行總統大選，南海爭議也成為候選人政見的焦點之一，杜特蒂亦承受越來越多國內壓力，要求他對中國採取強硬路線。