超薄「未來木砧板」主婦新歡 食品級兼顧食安環保

新冠肺炎疫情讓食安更受重視！一項統計顯示，無論是木頭、塑膠或竹子材質的砧板，使用後若清洗或收藏不當，容易孳生細菌造成「病從口入」，讓婆婆媽媽很憂心。為此，如何選購砧板很重要。國內生技業者「對症下藥」， 推出無毒環保、抗菌不發霉的食品級「未來木砧板」，厚僅0.3公分，超薄好用好清洗，為廚房帶來健康新生活。





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由微細科技提供環保無毒原料、百成生技設計開發的食品級水果專用「未來木砧板」，強調輕薄、無毒環保、抗菌不發霉，而且好清洗。使用壽命可達20年，目前已進入各大百貨商場銷售。德國頂級豪車廠商更連續多年訂購百成生技開發的多款砧板，作為VIP客戶贈品！





百成生技總經理鄭富仁表示，「未來木砧板」採用環保無毒的TPE材料，擁有歐、美、日、中、台等多國世界專利，在全台各大百貨商場的「飛捷義大利生活館」專櫃已銷售5年。迎接母親節，這款新上市超薄水果專用砧板，即日起至5月15日，原價899元特價599元。





▲超薄「未來木砧板」，訴求食品級水果專用，超輕薄、無毒環保、抗菌不發霉，而且好清洗，已擄獲主婦歡心。（圖／記者金武鳳攝，2021.4.30)

初期，百成生技將生活用的砧板藝術化，推出故宮授權的「翠玉白菜」款砧板，在市場掀起風潮。2020年更進一步推出梵谷系列名畫款，繽紛亮麗色彩為主婦帶來烹飪好心情。今年百成生技精益求精，更突破性推出食品級水果專用砧板，厚僅0.3公分，顛覆傳統厚重木砧板傳統，超薄好用好清洗，上市以來已擄獲主婦歡心。





鄭富仁表示，一般肉類、蔬菜等食材，因為須要煮熟食用，食材可能受到砧板上細菌汙染問題，一直未被重視。但水果是即切即食，存在砧板汙染風險，不容忽視。





此外，每年各種材質的廢棄砧板堆積如山，為環境汙染帶來隱憂。食用級水果專用木砧板上市，不僅可為廚房帶來健康安全的新生活；環境污染問題也可望獲得解決。





值得一提的是，歐洲廚具界勞斯萊斯、義大利百年精品ALESSI的知名設計師Giulio Lacchetti，也為「未來木砧板」量身打造底座承架，相得益彰，讓「未來木砧板」亮麗呈現在廚房，解決高級廚具無處可放砧板困擾。









