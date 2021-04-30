後疫情飯店搶攻市場 業者推小資半自助餐「900元」有找
新冠肺炎疫情，重創國內飯店業者市場，不少知名星級飯店都從一房難求，落到住房率腰斬再腰斬，所幸台灣疫情控制穩定，在國旅的復甦下，大大拉抬的飯店市場，不只住房銷量逐漸回溫，餐飲銷售也成為兵家必爭之地，飯店紛紛推出優惠、檔期活動。
記者劉雅文/台北報導
2021-04-30 18:45:42｜2021-04-30 18:45:48
適逢母親節，加上搶攻自助餐市場，台北萬豪酒店推出「900元有找」的半自助餐，包含「仙女系」水耕生菜BAR、跟各款精湛熱食，像是純手工義式Pizza、現煮麵點及各式甜點、鮮果等，成人每位只要800元，孩童每位400元，希望帶起精食buffet風，吸引不少女性與崇尚健康的顧客喜愛。
食量比較大的，還可以加價點選主餐，從厚煎美國牛肉培根艾曼塔起司堡，到爐烤春雞、碳烤美國肋眼牛排等，滿足大家聚會時，胃口大小不一的需求。為了激起人氣，還打出六月底免服務費優惠，希望搶攻自助餐商機。
連續三年獲得台北米其林指南推薦的慕軒飯店， GUSTOSO義大利餐廳以舒適用餐空間與多樣化菜色，吸引不少忠實顧客，最近迎合謝師宴，從5月1日至8月31日推出「謝師感恩派對」，可品嘗到主廚特製的爐烤肋眼牛排、紅酒燉羔羊、白酒奶油焗海鱸等二十幾種歐陸自助百匯料理，平日每位也是千元有找（700元+10%）。
另外，板橋凱撒大飯店朋派自助餐，喜迎5月份最重要的日子「母親節」，為了感恩母親的辛勞，推出「5月感恩月」優惠活動，5月整個月 平日半自助式午晚餐每位更是破盤價390元起，活動期間凡身分證有「5」，還立即享同桌加點主菜全數半價優惠。
週五至週日午晚餐則是供應「南洋風味嘉年華」全自助式美饌，每位750元起無限享用集結東南亞地區精髓多達80道特色美饌，包括新加坡辣炒螃蟹、泰式火山排骨、香茅烤雞、泰式手工魚餅、新加坡炒板條等。