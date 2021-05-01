臺中市「低碳城市傑出貢獻獎」選拔 即日起受理報名

臺中市政府積極推動低碳永續城市，今年舉辦「第四屆臺中市低碳永續城市傑出貢獻獎」活動，遴選從事或推動節能減碳、潔淨能源、氣候調適、環境永續推廣及提升空氣品質等項目，且具有重大貢獻者將予以敘獎，歡迎踴躍參加。





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臺中市於103年首次舉辦低碳城市傑出貢獻獎遴選，之後，又分別於105年、107年舉辦，前後3屆共有27名團體或個人獲獎。低碳城市推動辦公室表示，為表揚臺中市各領域之傑出環保貢獻者，今年延續舉辦第四屆低碳城市傑出貢獻獎選拔活動。





▲臺中市「低碳城市傑出貢獻獎」選拔指標之一，是環境永續推廣，例如校園建置城食森林等。（圖／台中市府提供）

報名資格，凡對本市推動建構低碳永續城市與環境保護具有特殊貢獻者，不限戶籍及企業機關登記所在地，均可透過「自我推薦」及「他人推薦」方式參選，目的在於藉由獎勵，引導民眾或機關團體朝向潔淨能源發展，積極推動並落實環境保護工作，提升全民節能減碳意識，並落實於日常生活中。





即日起至5月17日下午5時止（以郵戳為憑）受理報名。屆時，市府將邀集專家學者及相關局處組成評審委員會，針對六大指標「對臺中市潔淨能源發展貢獻」、「推動環境減碳效益」、「建構氣候變遷調適因應能力」、「提升臺中市空氣品質」、「環境永續推廣」及「其他能促進環境永續發展」進行評選，獲選者將頒發獎座乙座及獎狀乙紙，若符合「國家永續發展獎」參選資格，市府將協助推薦參與，爭取更高榮譽。





相關資訊可至台中市低碳生活網 https://bit.ly/2PvPSTq查詢，簡章於https://bit.ly/3e1pb2z下載。



