巴西防疫　專家：應效法台灣一開始封鎖國界

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巴西公共行政管理人員的解釋是，新增病例、住院和死亡人數都開始下降。但專家擔心，放寬限制措施導致人流突然增加，可能將過去努力的抗疫成果付之一炬，引發更嚴重的第3波疫情。
巴西武漢肺炎分析網（Rede Análise Covid-19）科學家史拉茲郝普特（Isaac Schrarstzhaupt）接受英國廣播公司巴西新聞網（BBC News Brasil）表示，「我們正面臨非常嚴重的情況，武漢肺炎大流行的各項數據穩定在非常高的水平；如果現在掉以輕心，將面臨很大危險。」
亞馬遜克魯茲基金會（Fiocruz Amazônia）流行病學家奧瑞納（Jesem Orellana）則認為，巴西從未離開第1波疫情，從2020至2021年，感染人數、重症病例不斷增加，醫療和住院需求極高，床位、設備和藥品短缺至衛生系統崩潰，死亡人數急劇上升；隨著更具感染力的變種病毒株相繼出現，疫情前景更令人擔憂。
與去年不同的是，2021年巴西開始為民眾接種武漢肺炎疫苗，包括中國北京科興藥廠（Sinovac）與聖保羅州衛生廳旗下的布坦坦研究所（Instituto Butantan）合作研發的Coronavac，以及牛津/阿斯特捷利康合作研發的AZ疫苗。美國輝瑞藥廠（Pfizer）的首批100萬劑疫苗昨晚運抵巴西。
史拉茲郝普特指出，無論Coronavac或AZ疫苗，都顯示能有效避免感染武漢肺炎住院和發展成嚴重病例，「從長遠來看，全民接種活動將減輕醫療系統負擔，但必須謹慎，莫讓抗疫希望變成公共衛生威脅」。
2021年4月是武漢肺炎在巴西大流行以來，病例和死亡人數最多的1個月，專家都認為現在放寬限制措施為時過早。
史拉茲郝普特指出，巴西錯失了幾次遏制疫情機會，「我們應該像台灣和越南那樣，從一開始就封鎖國界；如果行動失敗，還可以效法澳洲和紐西蘭採取封城措施，在不損害經濟的情況下控制疫情。這些行動將比投資大量的加護病房床位更有效和便宜。」
奧瑞納表示，從個人的角度來看，每個人都必須採取必要措施保護自己和周圍的人，儘可能待在家裡，出門戴口罩，與他人保持至少1.5公尺的距離，勤洗手，並待在通風良好的地方。
奧瑞納並說：「作為民眾，我們必須意識到疫情的嚴重性，如果沒有大家配合，將很難防治武漢肺炎。我們不能將疫情數據居高不下視為正常現象，或將感染疫疾的痛苦與死亡當成一種自然的結果，而麻木接受。」（編輯：黃自強）1100501