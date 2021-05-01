林園鳳芸宮媽祖海巡首次駐駕愛河灣 陳其邁：天佑高雄
高雄林園鳳芸宮4年1科的媽祖海巡，在4月30日開跑，26艘漁船載著35尊媽祖，先進駐高雄港後，再開往台南安平，今（1）日還有700名信徒，搭著豪華郵輪一起追隨海巡媽船隊。市長陳其邁除特別感謝此次四年一科海巡媽祖首次來高雄港愛河灣駐駕一夜，也期盼透過迎媽祖駐港團拜祈福，繼續守護台灣，並傳遞高雄獨有的無形文化，感謝媽祖婆慈悲消災解厄，天佑高雄。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-05-01 12:00:52
30日晚間6點30分在高雄大港橋畔有「百船隨香萬人接駕」場景，由高市府迎接媽祖安座於高雄流行音樂中心海音館戶外廣場進行團拜祈福，現場由市長陳其邁接駕，副市長史哲、文化部次長蕭宗煌，和立委許智傑、林岱樺、高雄市議長曾麗燕，以及林園鳳芸宮主委伍木坤、文化資產局局長陳濟民、美國在台協會高雄分處所副處長李明磊等共襄盛舉，場面十分熱鬧。 重視傳統文化保存推廣的陳其邁也特別感謝鳳芸宮廟方與主委伍木坤接受市府邀請，首次讓媽祖船隊駐駕愛河灣，為高雄、為臺灣、也為世界祈福，讓高雄港的夜空增添瑰麗絢爛的色彩。高市府帶領民眾向眾神祝禱，祈求台灣及高雄全境平安，保佑士農工商能安安穩穩度過疫情及水情的艱困挑戰。他為此特別準備一萬份的壓轎金在現場發放，保佑大家平安。 隨後，高雄市文化局安排藝陣與酬神戲，包括呂柏達涼傘團、光榮國小跳鼓陣、茄萣國小宋江陣、鼓山地嶽殿吉勝堂八家將、振宗藝術團女官將首、台灣豫劇團、春美歌劇團、金鷹閣電視木偶劇團輪番帶來演出。 媽祖船隊今天從高雄港出發，高市府特別與台華輪合作，將往來高雄港和馬公港的台華輪變成「高雄-安平」航線，讓700名信眾可以追隨海巡媽船隊。海巡媽明晚回到林園，將於5月2日在中芸地區舉行平安遶境，祈求地方平安順利。