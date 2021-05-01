統測今登場　技職生老爸鄭宏輝支持孩子適情適性發展

鄭宏輝
▲前新竹市議員鄭宏輝在臉PO文表示，他很贊成子女選擇技職教育的體系。（圖／擷取鄭宏輝臉書）

記者陳志仁／綜合報導

2021-05-01 23:42:35

四技二專統測今（1）日、明（2）日兩天登場，考生們將面臨人生的重要考試；曾任五屆新竹市議員的鄭宏輝是位技職生老爸，大女兒目前就讀職科，小兒子也表達未來想報考技職學校，鄭宏輝則很贊成他們選擇技職教育體系。

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鄭宏輝在臉PO文表示，今天女兒告訴我，她統測倒數邁入365天，從孩子還小時就適情適性發展（不是放牛吃草的意思喔），很贊成他們選擇技職教育體系；女兒正就讀職科，國三的小兒子也表達未來想報考技職學校，他都非常支持，選擇自己有興趣的科系，發展一技之長、也能提早進入職場卡位。

鄭宏輝說，竹科在新竹市已經四十年，相對其他科學園區更為飽和，人才培育上是竹科與新竹發展的關鍵，也是國家競爭力最重要的一環；認為除清大、交大的研發人才外，竹科也需要其他各類型的人才，在產業地緣上，新竹市如果能夠再強化技職教育的發展，可多元化在地學生的升學管道、強化在地就業。

鄭宏輝指出，未來希望能推動技職教育轉型，重塑技職價值，提升技術人才，讓孩子的興趣可多元發展，為新竹的下一代謀求更好的學職涯道路；更多元的產官學合作方式，將是未來重要的工作，期許新竹市能成為技職人安居樂業的宜居城市。

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