中崙派出所影像格式化　陳嘉昌：疏失可能性較小

（中央社記者黃麗芸台北2日電）黑衣人闖中崙派出所案，警方今天公布關鍵96秒影片，但究竟是疏失還是遭蓄意格式化影片，台北市警察局長陳嘉昌說，自己看法認為疏失可能性較小，但應由北檢認定。





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多名黑衣人於4月16日凌晨闖入台北市中崙派出所砸毀電腦，卻爆發派出所監視影像疑遭刪除，和關說疑雲。為釐清外界諸多疑點，市警局今天下午對外公布3段影片，其中包括被格式化的關鍵96秒監視影像。





陳嘉昌表示，自己日前到台北地檢署主動說明時，有向檢察官報告，希望可以公開關鍵影片讓各界檢視，以杜絕爭議，經獲檢察官同意後，今天對外公布。





針對外界質疑前松山警分局楊姓教官是否和犯案黑衣人一起吃飯而起糾紛。陳嘉昌澄清說，並非如此，楊姓員警是和友人餐敘飲酒返回警局途中，在街口和黑衣人嗆聲所致，所以透過監視器還原事發經過。





陳嘉昌表示，此案發生於4月16日凌晨2時許，派出所員警迅速將闖入的黑衣人驅逐出派出所；另，相關畫面被格式化是在當晚7時許，前中崙派出所長許書桓和傅姓員警站在點腦主機前進行格式化動作。





他指出，因為是先還原關鍵96秒畫面，後來才接續還原和本案相關資料，是相當費力工作，目前包括前中崙派出所長許書桓、前副所長顏敏森及傅姓員警都已依法送辦，經檢察官訊問，3人都坦承相關情節。





針對許書桓在議會工作報告上說不想害人一事，陳嘉昌表示，許書桓講的其實是前楊姓教官。





陳嘉昌提到，前松山警分局長林志誠先前因畫面沒還原，就聽信許書桓的報告內容，才會有第一、二次記者會的斷電影響發言，和後續調查有所落差，但他仍勇於面對問題，配合專案小組調查，該送法辦就法辦，也自請處分。





至於監視器畫面格式化究竟是人為疏失或蓄意？陳嘉昌表示，此案已進入司法程序，交由北檢認定，但自己個人看法是疏失可能性比較小。





媒體追問為何決定將手機交檢方調查，以及台北市長柯文哲幫忙力保是受柯媽影響？陳嘉昌說，警察是一個團隊，自己比警政署長陳家欽早兩期（警界資歷），這部分會溝通說明，不多作描述，市警局和警政署未來仍會一起合作，做好相關工作。





他說，媒體相關人事報導，自己都不知道，只想好好做好工作，自己再兩個多月就要退休，所以是與人無爭，只想做好工作、安心退休，保護自己的尊嚴和榮譽。（編輯：李錫璋）1100502



