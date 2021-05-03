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一名20歲黃先生，10歲時確診妥瑞症，16歲時症狀加劇，不僅同時有大聲吼叫的症狀，每次吼叫持續約1分鐘且合併有全身僵硬，每天約發作20次，尤其吃飯拿餐具、坐車、緊張時等情況更容易誘發，最後嚴重至僅能在家休息，所幸經深層腦部電刺激手術後，症狀順利改善，且進步90％以上，目前也重回正常生活。
妥瑞症症狀嚴重 恐影響生活機能
妥瑞症可分為簡單型及複雜型抽動症，大部分約是從5至7歲兒童開始發病，隨著年齡的增長，妥瑞症會逐漸的減輕或消退，到青春期約有1/4的孩子會變得不再抽動，但仍會有不到1/4的小孩有持續性抽動現象；此外，也常會合併其他精神方面問題，一旦嚴重影響學習或生活機能，則可考慮藥物或行為學的治療，但若都未見效，則可評估採以深層腦部電刺激手術治療。
深層腦部電刺激 有助患者絕傷害自身行為
深層腦部電刺激手術藉由將晶片導線植入到大腦，同時控制運動及情緒的蒼白球前內側核區，以調控大腦不正常的迴路，手術成效佳且持久。臺北榮總功能性神經外科劉康渡主任表示，此手術治療並非操控病患情緒，而是杜絕傷害自身的行為，提升生活品質及增加自尊心。
遲發性運動障礙 深層腦部電刺激有助改善
此外，針對長期服用抗精神疾病的藥物而引起嚴重的遲發性運動障礙，若症狀較為嚴重者，透過深層腦部電刺激手術也能大幅改善其症狀，目前榮總透過深層腦部晶片植入手術，至今累積超過250個病例，其中80％為巴金森氏病。陳牧宏醫師強調，目前健保對於深層腦部電刺激手術僅給付於巴金森氏病，期望未來妥瑞症和一些特殊的肌張力不全症也能納入健保，減輕病患的負擔。
資料來源：健康醫療網 深層腦部電刺激 北榮成功改善妥瑞氏患者症狀
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