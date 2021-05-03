乾旱限水也不能讓身體缺水！醫：喝太少恐增腎衰竭風險

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全球氣候變遷，間接地引起台灣中南部水庫缺水，許多地區已開始採取輪流限水的措施，讓我們了解到水對人的重要性。人類所賴以生存的地球，約有70%是由水所覆蓋，水是生物體最重要的物質，不單是陸上或水中生物需要水來維持生命，沒有水，人類也只能活幾天。
水分在嬰孩體內約佔75%，到了老年時約減少為55%，是人體細胞恆定必需物質。如何知道人體內的水分是否充足？可以透過尿液或血液滲透壓(Osmolality)濃度得知。人體透過中樞神經精密的調節，當人感覺口渴時，就會需要水分攝取，而人體則從腎臟、唾液腺及汗腺排出水分。
一般來說，人體一天所需的水分約2500cc至3000cc ，正常一天的排汗量約300cc；若有劇烈活動或炎熱天氣，排汗量更可高達2000cc，可能就需5000cc至6000cc的水分才夠。
隨體重增加，所需水量亦增加，各種食物中所含的水分並不相同，一般來說約有22%的水分是從食物中獲得，有個簡單的公式可來計算人體所需的水分，扣除食物中所含的水分，人體所需水分可用體重x30cc來估計。舉個例子，一個體重60公斤的人，每天需喝的水約1800cc，視工作運動所排出的汗量，來適量增加水份的攝取。
至於喝什麼樣的液體才最適宜？其實，水是最佳、最健康的，有的人為口味而喝飲料，有的人為提神而喝咖啡，有的人為解愁而喝酒，這些都可是算入水分的攝取，但因避免攝取含糖過量或可能引起成癮的液體。
水分攝取不足會有哪些疾病？
曾有一篇關於小學生上課的研究，發現喝水多的一組，上課視覺的專注度優於喝水少的一組。人在乾渴的情況下，不單是短期記憶力降低，還有各項辨別力和操作能力都會下降；如果是銀髮族，假設有脫水的情況發生，認知功能會下降，有時還會有譫妄的情形發生。水分缺乏不單是對認知功能有關，亦會造成身體不同器官如腦、心臟、腸胃道、內分泌或是泌尿道疾病的產生，其中影響最直接的是就泌尿系統。
人體泌尿系統包含腎臟、輸尿管、膀胱及尿道，腎臟是人體調節水分最重要的器官，不但可平衡血液與尿液的體液恆定，亦可將體內廢物排出體外。當身體水分不足時，腎臟首當其衝，工作負荷增加，沒有足夠的水分將毒物排出體外，因此會產生電解質不平衡、尿毒、腎功能惡化等情形。
就曾遇過阿兵哥在大熱天下跑步，身體來不及補充水分，導致熱中暑、橫紋肌溶解，進而產生急性腎衰竭，好在經過緊急的靜脈輸液治療，才成功挽回腎功能，免除了洗腎的命運。
另外，水分不足也容易產生泌尿道感染。正常人體內的尿液是無菌的，即使是有外來的細菌，也會因為尿路通道內水的流動，將細菌帶離身體避免感染。大腸桿菌是人體內最常見的泌尿道感染細菌，它有特殊的鞭毛構造，容易勾住膀胱的黏膜，當人因忙碌或習慣不喝水，細菌就容易攻擊泌尿系統，產生尿急、疼痛、血尿甚至發燒的狀況，一般建議成人每日身體至少有1500cc的尿液排出才是好的。
喝水不足的話，也容易引起泌尿道結石的問題。好比如最近南部乾旱的河流，因為缺乏水流的沖刷，造成許多河床石頭的凸出留滯。同樣地，人體的泌尿系統若水分攝取不足，尿液中的結晶體濃度就會過高產生沈澱，進一步形成腎臟結石，假設結石不幸往下掉落，就會阻塞輸尿管而產生血尿、腎絞痛和腎衰竭的風險。
多喝水益處多 維持健康不可少
多喝水，不只可以減少尿路結石的產生、復發，也與減少便袐、高血壓、高血糖與心血管阻塞疾病有關，水份充足的話，還可增加身體的代謝與毒物的排出，可說是好處多多。
不過，臨床上也有喝太多水的人，正常情況下，一天的尿液不會超過體重x40cc，如有過多尿液的話，要考慮是否有心因性多渴症或多尿症的情形，與血糖過高和尿崩症相關。
有些人喝水之後，就會產生頻尿和夜尿的症狀，那是不是就表示不合適喝太多水？其實是可以透過正確喝水的方式，減少可能的不良作用。一般來說，喝完水大約半小時後，水才會變成尿液，但如果一次喝太多，身體來不及吸收，就會引起想上廁所的感覺，因此建議少量多次的飲水習慣是有幫助的。對於有夜尿困擾的人來說，建議白天可多喝水，但睡前2個小時盡量少喝水，以減少夜尿產生。
當我們形容人很美麗時，會用「水噹噹」來表示，記得水是上天給人類最佳的禮物，我們不單要好好珍惜，也利用這禮物好好地來保養身體，讓每個人都「水噹噹」！
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