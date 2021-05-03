怪獸電力公司！桃文欣國小創全國第一「校園虛擬電廠」
家喻戶曉的電影「怪獸電力公司」，這回真的來了，桃園市龜山區文欣國小為了善用再生能源，同時讓學生了解節能省電的重要性，特別引進全台灣第一個即時用電管理系統，業者還為這套系統取了一個響亮的名字「怪獸電力公司」，學生們不但可以知道哪一棟大樓最耗電，還可以一邊玩遊戲一邊發電，今（3）日首次偵測，發現學校裡竟然是學務處用電量最高，研判可能是老師們要吹冷氣，或是電子設備比較多，才會造成高耗能的現象。
記者李春台/桃園報導
2021-05-03 23:13:12
文欣國小與聯齊科技聯手規劃全台第一所「校園虛擬電廠」，導入「 AI 調整力」的能源管理系統，透過能源物聯網技術，整合校內太陽能發電系統、蓄電池、充電樁等設備，自動調控教室冷氣等高功率電器，讓校園可以系統化縱覽能源使用情形，預測各時段需求並提前調度能源，及校園負載設備，為校園參與能源轉型設立新里程碑。
桃園市副市長高安邦表示，這台全台首座AI調控的虛擬電廠，讓孩子們瞭解到能源轉型及節電的重要性，也能瞭解未來我們需要更多的綠能來發展電力，深富教育意義，希望也能推廣到桃園市其他學校。文欣國小校長吳俊生說，希望藉由互動式教學及遊戲的方式，讓學生體會到能源教育的重要性，了解善用每一度電。
經實測，「AI調整力」在用電高峰可協助校園降低約30%用電量，避免校方支付契約容量超約罰金，而隨著用電數據量持續滾動收集，AI預測將會更精準為校園量身打造最合適的契約容量方案，同時讓校園在突發狀況時，仍可透過蓄電池穩定供電。