我是廣告 請繼續往下閱讀
中國醫藥大學附設醫院泌尿部主任黃志平指出，夜間多尿是指睡眠期間因尿意強烈中斷睡眠，起床排尿兩次以上，且尿量佔整日總量的三分之一。年輕族群雖然也會有夜尿發生，但大部分是憋尿與水分攝取過少，進而引起的攝護腺發炎，這種解尿次數多，但量不一定多的夜尿現象屬於頻尿；老年族群的夜尿成因相對多元，包含攝護腺肥大、心臟衰竭、心肺功能不佳，更多是因為腦部抗利尿激素分泌低下而導致的夜間多尿，且夜尿中斷睡眠可能導致整體免疫力下降，間接影響日間的精神與情緒，加上老年人本身為易跌倒族群，在夜晚半夢半醒間如廁，恐增加跌倒併發骨折的機率。
夜尿應對症下藥 口服抗利尿激素可有效改善
黃志平主任建議，患者日常應攝取均衡水分，睡前避免攝取過多，若是早上到傍晚期間有下肢水腫現象，且日間尿量不多但晚間明顯增加，則是心臟問題導致，建議這類患者在下午兩、三點時可藉由平躺午睡排除上午已累積的水份，減少晚上睡眠時間的排尿次數。男性患者則還需留意是否有尿滯留或攝護腺肥大的情況。少數日間排尿正常但有夜尿困擾的患者，可根據醫師指示在睡前六小時服用低劑量利尿劑，增加睡前的排尿量。若是因抗利尿激素分泌低下導致的夜間多尿症患者，可經由醫師評估採取口服抗利尿激素治療，睡前服用可以增加腦中抗利尿激素的分泌，有效改善夜尿多尿症狀。
夜尿非嚴重疾病 應及早就醫找出原因
黃志平主任提醒，夜間多尿並非嚴重的疾病，但會對健康與生活品質造成不少負面影響。夜尿常是腦部、心臟、攝護腺與生活習慣等多重因素加疊導致，應及早就醫找出夜尿原因，患者除了應同步控制內科相關疾病外，如有夜尿問題仍需求診泌尿科醫師，才能對症下藥提供合適的治療方式。
資料來源：健康醫療網 八旬翁夜尿纏身 靠它改善繼續拚事業！
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊