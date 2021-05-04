【名家專欄】曾郁文醫師／懷疑有尿失禁？簡單４步驟自我檢測！

我是廣告 請繼續往下閱讀
生過兩個孩子的50歲黃媽媽，在診間，臉上尷尬的表情小小聲訴說著她的生活困擾。
到底為什麼會漏尿？帶大家一步步了解！
為什麼膀胱會HOLD不住？嚴重還會得＂社交癌＂？
根據國民健康署顯示，全台近300萬人飽受漏尿之苦，40歲以上女性，有19.2%近一年無法控制小便，79.2%在咳嗽、大笑、打噴嚏或腹部用力時發生漏尿。面臨如此難以啟齒的問題，僅有17.7%女性尋求治療。
很多媽媽跟我反應，為什麼生完小baby會有漏尿情況呢？
是因為媽媽在自然生產時，寶寶頭經過產道的過程中，使小小的陰道口撐大到3.3倍寬，有36%的媽媽因骨盆底肌被拉傷而撕裂，只要肚子一用力，腹腔壓力增加，膀胱接收到壓力刺激，使膀胱逼尿肌不斷收縮，尿道括約肌hold不住，就會有漏尿問題。
除了懷孕、自然產為常見漏尿的原因，還有體重增加、搬行重物導致骨盆底肌肉受傷、慣性憋尿使膀胱受損以及更年期女性荷爾蒙變化使黏膜老化萎縮等因素。
漏尿的狀況，輕則底褲濕濕的；重則影響到生活，排斥性行為、無法出遠門、放棄運動，甚至怕身上有尿騷味，這些都是「尿失禁」的症狀，長期下來不敢與朋友往來，低潮陰霾造成憂鬱症。
一次了解尿失禁種類尿失禁
最常見的種類：應力性尿失禁、急迫性尿失禁、混和性尿失禁。
1. 應力性尿失禁：主因為骨盆底肌無力撐托，尿道括約肌鬆弛無法完全閉鎖，腹壓增強就會不自主漏尿。
依嚴重程度可分為4級：
第1級（輕度）：咳嗽、提重物、跳躍時會漏尿。第2級（中度）：打噴嚏、大笑、跑步、快步走、爬樓梯、拖地時漏尿。第3級（重度）：走路、做家事（如掃地、洗碗）、改變姿勢（如站到蹲、蹲到坐）時會漏。第4級（極重度）：睡眠期間，床上翻身時漏尿。
2. 急迫性尿失禁：膀胱肌肉層不自主收縮，膀胱一般能裝200cc的尿液，急迫尿失禁的人膀胱有裝大約50cc，就感覺要馬上解尿，覺得「如果不立刻去廁所，會有漏尿危機」，常見於急尿、頻尿、夜尿、常常憋不住尿意而漏尿的人。
3. 混和性尿失禁：兼具應力性和急迫性尿失禁這兩種混合。
在家自我檢測漏尿程度
這邊教大家在家使用"棉墊重量"檢測自己漏尿嚴重程度！跟著一起試試吧！
測量前，需喝500cc以上的水，並且憋住30分鐘不上廁所。拿出一片乾淨未拆開的衛生棉，用小秤子秤重量。記得外包裝別丟掉，之後測量完會使用到。喝水30分鐘後，墊上棉墊，開始30分鐘的運動，在這邊妳可以選擇爬樓梯、跳跳繩、原地跑步。運動結束後，將吸飽尿液的棉墊與外包裝捲再一起秤重。秤好的結果記得要扣除原來的重量！根據測量結果：
低於1g沒有尿失禁問題1-10g 為輕度尿失禁10-50g為中度尿失禁50g以上為重度尿失禁上面的測量，可初步自我檢測漏尿的程度，但建議您要盡速至婦科或泌尿科接受專業醫生的評估與治療。
早期就醫診斷，提升生活品質
50歲的黃媽媽以自然產方式生過兩胎，經詢問過後，生下第一胎寶寶後就有微微漏尿，當時認為會自己好，但隨著年紀增長漏尿問題沒改善反而更加嚴重！人說預防重於治療，大病常由小病起，如果不提早預防，到晚年已無法控制時，就要包尿布過生活！提醒大家，如有漏尿、頻尿困擾，千萬不要一直忍耐，盡快諮詢專業醫師，才能維護生活品質。
以上新聞文字、照片屬《今健康》版權所有，非授權合作媒體，禁止任何網站、媒體、論壇引用及改寫。