就近售餐+鐘點照服員 體貼就醫病患需求 無須奔波

一位長期臥床的95歲阿嬤，因為發燒不舒服至奇美醫學中心掛急診，在急診室等候住院病床時，家人請了照服員來照顧。當用餐時間照服員外出買便當時，讓阿嬤感覺格外焦慮，有協助需求又不敢求助於護理師，只能等到照服員回來後，阿嬤心情才放鬆下來。





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奇美醫學中心急診室自110年第一季開始，每天中午及傍晚都會有營養科的人員協助到急診室「就近售餐」，於用餐時段詢問病人或家屬需不需要買便當、麵包或水，即時解決病人的生理需求，也讓照服員在用餐時間，可以利用急診室提供的「就近售餐」服務，減少外出購買食品而離開床邊的問題。











奇美醫學中心護理部急診室副護理長林筱茵說明，民眾至急診就醫、等待住院期間，通常是自己外出購買或親友協助準備餐點，若遇身體虛弱不宜單獨行走的病人或無家屬陪伴之就醫者，則需尋求醫院志工或鄰近的病家協助，因此常導致病人無陪伴者，而衍生安全上之問題。曾經發生過在急診觀察室照護者(高齡伴侶)因外出購餐而迷路走失，病人也容易因家屬外出購餐期間獨自下床衍生風險。





▲急診室提供「就近售餐服務」，體恤病家因陪伴而無法外出購餐的照護需求（圖／記者林怡孜攝，2021,05,04）

少子化與高齡化社會來臨，著實考驗很多家庭的照顧人力與支持系統，聘請照服員成了其中常見的替代家屬輔助人力。過往照服員聘請需以全天、12小時或8小時計費，對於有長期照護需求的病家有著沉重的經濟負擔，因而很多家庭選擇老老照顧、家人輪替照顧。在急診觀察室常有家屬對護理師說，有重要的事情要出去辦，能否先離開幾個小時再回來，請護理師代為看護一下。這請託看似簡單，但對於照護業務繁忙的急診室護理師卻是沉重的壓力，尤其是針對照護需求高、跌倒風險高的病人，更是凸顯鐘點照服員的高度需求。











奇美醫學中心於2021年初逐步推動「鐘點照服員」服務，於急診室之照服員執行彈性調整聘請時段與配合短期工時服務、更符合病家的個別需求，提供家屬短暫的照護喘息時間、解決臨時請託的替代照護人力的困難。藉此確保病人照護期間需陪伴的輔助人力，於家屬需臨時離開的空窗時期更能即時關注到病人的需求並保障病人活動安全。林筱茵補充說明，鐘點照服最少需兩小時，能夠短暫的讓照護者得到稍微喘息與休息的機會。



