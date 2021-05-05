面對公投　蔡英文提4個「不能倒退」：為台灣做正確決定

▲蔡英文。（圖/翻攝蔡英文臉書）
▲面對藻礁公投，行政院提出「三接外推」的評估方案，總統蔡英文昨（4）晚在臉書發文表示，對於公投的考驗，社會上有不同的聲音，負責任的執政黨，不會是鐵板一塊，會面對民眾的聲音。（圖／翻攝蔡英文臉書）

記者孫唯容/綜合報導

2021-05-05 08:46:07｜2021-05-05 09:02:14

面對藻礁公投，行政院提出「三接外推」的評估方案，總統蔡英文昨（4）日晚間在臉書發文表示，對於公投的考驗，社會上有不同的聲音，負責任的執政黨，不會是鐵板一塊，會面對民眾的聲音，並且提出4個「不能倒退」的決心，希望民眾為台灣做正確決定。

我是廣告 請繼續往下閱讀
蔡英文表示，針對「三接外推」方案，大家透過留言或私訊，給了她很多回饋，她很清楚，積極給他意見的朋友，有很大一部分，是長期不離不棄的支持者。

蔡英文說，2018年底是最艱困的時候，大家一路堅定相挺，我們一起克服難關，守住了台灣，也守住了堅定改革的路線，「沒有這些珍貴的支持，就沒有現在的蔡英文」。2018年的公投也影響深遠，但因為各位把焦慮轉化成力量，一起同行，於是我們按部就班，處理了一個個重大的議題，今年公投，我們記取經驗，更要積極面對。

蔡英文認為，面對公投的考驗，社會上有不同的聲音，而負責任的執政黨，並不是鐵板一塊，政府願意面對民意，和社會溝通，政府也會負責任的回應人民期待，適時、適度做出調整，盡力讓方案更好，以尋求社會最大多數的支持。

蔡英文說，面對藻礁公投，目前「三接外推」方案已經做出新的調整，也需要大家的支持，台灣若要走向世界，就必須團結一致、共同努力才行，而現在選的這條路，不僅集結了大家的聲音，也符合民進黨的執政目標，希望大家能把力量聚集在一起，才能面對充滿變局的2021年。

蔡英文強調，政府會持續提出具體行動，讓大家知道未來如何面對公投。結果很重要，過程也很重要，並且提出4個「不能倒退」的決心，包含「台灣爭取國際支持的路線不能倒退，台灣捍衛非核家園的路線不能倒退，台灣推動能源轉型的路線不能倒退，台灣推動民主永續的路線不能倒退」，希望民眾要一起走在隊伍中，為台灣做出正確的決定。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你覺得哪位女明星、網紅的比基尼照最養眼？

你覺得哪位女明星、網紅的比基尼照最養眼？

繼續作答
空姐、老師、洗碗工？哪位藝人出道前的職業最讓你意想不到？

空姐、老師、洗碗工？哪位藝人出道前的職業最讓你意想不到？

繼續作答

PK擂台

華航機師染疫延伸諾富特飯店，居家隔離人數創新高！此事件會讓你增加意願去打疫苗嗎？

不會
13.33%86.67%
2021-05-04-2021-05-07

諾富特飯店群聚感染人數攀升，您覺得是因為政府在華航機師確診後沒做好後續匡列、追蹤等防疫措施嗎？

不是
72.73%27.27%
2021-05-04-2021-05-07

中國軍機低空擾台，台海局勢邁向一個風險高峰，您會擔心台灣的處境嗎？

擔心
不擔心
40.6%59.4%
2021-05-01-2021-05-04

華航機師染疫雪球越滾越大，本土案例不再「加零」，您擔不擔心會造成社區感染嗎？

擔心
不擔心
84.68%15.32%
2021-05-01-2021-05-04
即時
推薦閱讀