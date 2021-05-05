面對公投　蔡英文提4個「不能倒退」：為台灣做正確決定

蔡英文說，2018年底是最艱困的時候，大家一路堅定相挺，我們一起克服難關，守住了台灣，也守住了堅定改革的路線，「沒有這些珍貴的支持，就沒有現在的蔡英文」。2018年的公投也影響深遠，但因為各位把焦慮轉化成力量，一起同行，於是我們按部就班，處理了一個個重大的議題，今年公投，我們記取經驗，更要積極面對。
蔡英文認為，面對公投的考驗，社會上有不同的聲音，而負責任的執政黨，並不是鐵板一塊，政府願意面對民意，和社會溝通，政府也會負責任的回應人民期待，適時、適度做出調整，盡力讓方案更好，以尋求社會最大多數的支持。
蔡英文說，面對藻礁公投，目前「三接外推」方案已經做出新的調整，也需要大家的支持，台灣若要走向世界，就必須團結一致、共同努力才行，而現在選的這條路，不僅集結了大家的聲音，也符合民進黨的執政目標，希望大家能把力量聚集在一起，才能面對充滿變局的2021年。
蔡英文強調，政府會持續提出具體行動，讓大家知道未來如何面對公投。結果很重要，過程也很重要，並且提出4個「不能倒退」的決心，包含「台灣爭取國際支持的路線不能倒退，台灣捍衛非核家園的路線不能倒退，台灣推動能源轉型的路線不能倒退，台灣推動民主永續的路線不能倒退」，希望民眾要一起走在隊伍中，為台灣做出正確的決定。