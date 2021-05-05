面對公投　蔡英文提4個「不能倒退」：為台灣做正確決定

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蔡英文說，面對藻礁公投，目前「三接外推」方案已經做出新的調整，也需要大家的支持，台灣若要走向世界，就必須團結一致、共同努力才行，而現在選的這條路，不僅集結了大家的聲音，也符合民進黨的執政目標，希望大家能把力量聚集在一起，才能面對充滿變局的2021年。





蔡英文強調，政府會持續提出具體行動，讓大家知道未來如何面對公投。結果很重要，過程也很重要，並且提出4個「不能倒退」的決心，包含「台灣爭取國際支持的路線不能倒退，台灣捍衛非核家園的路線不能倒退，台灣推動能源轉型的路線不能倒退，台灣推動民主永續的路線不能倒退」，希望民眾要一起走在隊伍中，為台灣做出正確的決定。



