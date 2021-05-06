巴西總統堅持用羥氯奎寧　稱反對者「無恥之徒」

▲迫於全球施壓減少亞馬遜森林砍伐，巴西總統波索納洛將在22日美國主辦的氣候變遷峰會向富裕國家要求提供巴西環境保護金融援助，但巴西政府的環境政策可能影響國際金援。圖為波索納洛資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲新冠肺炎造成巴西逾40萬人病歿，巴西總統波索納洛大力鼓吹用羥氯奎寧治療，甚至罵反對者「無恥之徒」。圖為波索納洛資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-05-06 09:36:54

（中央社記者唐雅陵聖保羅5日專電）儘管沒有科學證明抗瘧疾藥羥氯奎寧（HCQ）對武漢肺炎有療效，巴西總統波索納洛仍大力鼓吹使用此藥物作為早期治療工具，今天更稱呼反對其主張的人為「無恥之徒」。

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2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）造成巴西超過40萬人死亡，參議院設立武漢肺炎真相調查委員會，目的是調查疫情下政府行動是否行政失當及失職。

前衛生部長曼德塔（Henrique Mandetta）昨天在委員會提出證詞表示，總統波索納洛（Jair Bolsonaro）曾提議國家衛生監測局（Anvisa）變更羥氯奎寧的使用說明書內容，讓它成為醫生在治療武漢肺炎中指示的藥用產品。

曼德塔的接班人泰克（Nelson Teich）今天在武漢肺炎真相調查委員會中說，他之所以離職，主要也是因為波索納洛政府希望擴大使用羥氯奎寧治療患者，同時意識到自己沒有在衛生部採取行動的自主權。

泰克在去年4月至5月間當了28天的衛生部長後，和曼德塔一樣，與波索納洛在遏制武漢肺炎大流行的措施上意見分歧而離開政府。

根據科學研究，氯奎寧對治療武漢肺炎無效。但自大流行開始以來，波索納洛就與科學唱反調，鼓吹醫生和社會大眾使用此藥物作為早期治療武漢肺炎的工具，表示自己正是因使用羥氯奎寧而治癒武漢肺炎。

波索納洛今天批評武漢肺炎真相調查委員會，稱呼反對使用羥氯奎寧作為早期治療工具的人為「無恥之徒」，並提議政府黨派的參議員邀請提倡早期治療的專業人士向委員會發言。

波索納洛還在發言中暗諷「新型冠狀病毒可能是在實驗室裡誕生」，但未提及中國；然後質疑「我們是否已經面臨一場新的（生化）戰爭。」

世界衛生組織今年3月底發布武漢肺炎起源報告，但未說明病毒如何產生，以及如何傳染給人類。

雖然在中國出現第一個武漢肺炎感染病例，世衛報告指武漢肺炎從實驗室洩漏的可能性極小，最有可能的假設是受感染的動物和人類之間有一種中間動物；以及病毒透過食品感染人類的可能性。

巴西有41萬4645人感染武漢肺炎死亡，1493萬6464人確診。自今年1月17日以來，有3340萬4333人接種第1劑疫苗，占總人口15.77%；1703萬9463人接種第2劑疫苗，占總人口8.05%。（編輯：高照芬）1100506

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