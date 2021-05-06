不怕疫情？海南島免稅店現爆買潮　海灘塞爆如「下水餃」

▲中國碰上五一長假，有「中國夏威夷」之稱的海南島人潮塞爆。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國碰上五一長假，有「中國夏威夷」之稱的海南島人潮塞爆。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-05-06 18:02:34｜2021-05-06 18:16:44

中國五一長假在5日時結束，官方統計，在5天的長假期間，國內旅遊達到2.3億人次，年增119.7%，恢復到疫情前同期的103.2%。有著「中國夏威夷」之稱的海南島，不論是海邊還是免稅店都擠滿了人潮。

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日本媒體《ANN News》報導，中國的海南島在五一長假塞滿了人。海邊的度假遊樂園，不論是沙灘上，還是海裡頭，都呈現了爆滿的狀態。還有民眾不顧海裡都是人，騎著水上摩托車在海中橫行。

▲遊客像是下水餃一般擠在海裡頭，還有民眾不顧人潮自顧自玩衝浪。（圖／翻攝自ANN
▲遊客像是下水餃一般擠在海裡頭，還有民眾不顧人潮自顧自玩衝浪。（圖／翻攝自ANN News）

不只是海邊，免稅購物中心更是人山人海。免稅店裡頭擠滿挑選商品的民眾，外頭也排起了長長的隊伍等待進入店。因為中國政府在2020年6月推行了「海南島自由貿易港計劃」，海南省更將每人的免稅購入額提高，讓不少中國民眾趨之若鶩，來到海南島購物中心狂買名牌包、精品。

▲不少中國民眾坐在免稅店外頭休息，但很多人都沒有戴上口罩。（圖／翻攝自ANN
▲不少中國民眾坐在免稅店外頭休息，但很多人都沒有戴上口罩。（圖／翻攝自ANN News）

不過全球新冠肺炎（COVID-19）疫情尚未停歇，目前中國疫苗總接種劑量逾2.8億劑，但海南島人潮洶湧的情況，再加上不少民眾在室內沒有戴上口罩，讓不少網友看了相當擔心，紛紛表示「難道都不擔心感染再度擴大嗎」、「會不會又發生群聚感染」。

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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