NOW著地球聊／沒錢買房？找馬斯克貸款上火星移民！

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本期「NOW著地球聊」從各個面向討論移民火星的可能性，從要花多少錢、搭多久的太空船才能抵達火星，以及火星上的生存條件，科學家們有什麼計畫讓火星變得更適合人類居住？
火星的環境和大改造計畫
火星和地球都是太陽系的成員之一，是距離地球第4近的行星，直徑約為地球的一半，大氣以二氧化碳為主，地表上覆蓋著大量的紅色氧化鐵。地表主要是沙丘、岩石，沒有穩定的液態水，南半球主要是隕石坑，極地有水冰與二氧化碳組成的乾冰，會隨著季節變化消長。
火星的體積約為地球的15%，質量約為11%，而表面的重力約為地球的38%。大氣壓力約為600帕，主要組成為二氧化碳（95%）、氮氣（2.7%），地球大部分生物不可或缺的氧氣僅佔0.13%。
NASA毅力號登陸的「耶澤羅撞擊坑」被認為可能曾為一個大湖泊，而有水的地方就有可能有生命，因此「耶澤羅撞擊坑」成為毅力號登陸的目標。小型直升機「獨創號」被NASA賦予任務，協助毅力號探勘火星地形、調查地質，以及搜尋古老微生物存在的證據。
要讓人類可以在火星久住，科學家了解必須讓這顆「紅色星球」更加宜居，首先要面對的問題就是火星上溫度過低，大氣過於稀薄讓火星均溫只有-63°C。為了讓火星「變暖」，科學家提議在地表鋪上以二氧化矽為原料的「氣凝膠」。擁有強大隔熱功能，又能透光的氣凝膠，只要2至3公分就可以阻擋太陽輻射，提高溫度並使光線通過，讓植物進行光合作用。
由於氣凝膠目前造價昂貴，也有科學家提出在環繞火星飛行的衛星軌道上建造大量的反射鏡，反射太陽光加速冰川融化；或是從火衛一、火衛二的表面取得黑色塵土，覆蓋在冰川上加速吸熱。
SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk）則曾提議要用核彈轟炸極地冰川，釋放水氣及二氧化碳至大氣中，形成溫室效應讓火星變暖。但這個想法受到科學家的質疑，認為冰川量不足以形成溫室效應，其釋放的氣體可能只會讓火星大氣厚度從地球的1%提升至2%不等；另外核爆產生的粉塵也會遮蔽太陽光，形成「核子冬天」反而致使地表降溫。
丟核彈的想法或許有點異想天開，但馬斯克也坦言，要改造火星至能夠像在地球一樣呼吸是非常遙遠的目標，難度遠遠超過在火星上建立人類基地。未來，火星城市可能會採用玻璃穹頂，馬斯克希望在2050年前火星能夠建立容納100萬人的基地。
怎麼到達火星？住在火星的生活會是什麼樣子？
馬斯克曾說道，未來歷史將會出現分歧，一個是我們（人類）選擇永遠待在地球上，最後迎來滅絕事件；另一個是我們選擇成為太空文明、多行星物種。與其被困在地球，成為太空文明、在多個行星生存的物種更令人興奮。
馬斯克對太空探索的熱忱，推動SpaceX研發用於月球、火星和太空旅行的星艦（Starship）。5月5日，星艦原型機SN15在德州進行試驗，這是星艦系列的第5次試驗。令人振奮的是SN15成功升空並著陸，代表SpaceX掌握了最困難、最危險的安全著陸能力。
從2017年9月馬斯克目標打造「星艦」航向宇宙開始，經歷3年、10艘原型機的失敗，SN15的高空測試成功之後，將會展開超重型低空、高空、亞軌道試飛，直至軌道級測試。馬斯克希望「星艦」成為下一個世代的火箭，可重複使用，實現人類的火星移民夢。
前往火星的交通工具似乎將面世，那到了火星之後的生活呢？電影《絕地救援》（The Martian）中，麥特・戴蒙（Matt Damon）飾演的男主角，透過溫室培育出馬鈴薯。現實中，科學家計畫，在火星上的飲食可能90%是溫室蔬菜，10%為肉類。在地球上被認為是肉品來源的雞、牛到時候「心理價值」可能遠大於食用價值。
除了蔬菜，科學家還推測菌類或是藻類也可能成為火星人類的糧食來源，菌類在太空中展現強韌的生命力，而藻類也擁有極佳的適應能力，還能夠行光合作用，增加火星大氣中的氧氣含量。
人類走出太空艙後，面對火星惡劣的生存條件，必須要找到安身的居所。NASA曾舉辦太空房屋設計大賽，建築師們模擬就地在火星取得安山岩原料，透過3D列印技術建造出相似堡壘一樣的房屋，阻擋外面的風沙、輻射還能夠保溫。也有科學家認為，火星移民者可以先待在洞穴或是建造地底城市，讓人們免於太陽風、輻射、溫度變化的干擾。
自古人們總望著星空，幻想牛郎織女星的愛情、海克力士擊敗魔獅的勇猛，隨著科技的革新，人類在上個世紀（1969年）拜訪桂宮，不斷向前試圖實現移居外星的理想。更多有關火星移民的討論，5月8日晚間7點，準時收聽收看「NOW著地球聊」。