「與鯊共舞在清水」特展　遠傳5G實力吸睛

▲清水服務區的5G AR大型戶外表演由新東陽主辦，並與遠傳、遠創智慧、實境共創合作，展出AR互動應用與光幕式浮空音樂表演。
▲清水服務區的5G AR大型戶外表演由新東陽主辦，並與遠傳、遠創智慧、實境共創合作，展出AR互動應用與光幕式浮空音樂表演。（圖／資料照片）

生活中心／綜合報導

2021-05-07 18:00:00

新東陽清水服務區是國道3號著名的休憩景點，今（7）日舉行「與鯊共舞在清水」特展開幕典禮，由遠傳電信建置5G網路，結合擴增實境（AR）應用，透過5G大頻寬、低延遲所帶來鯊魚與海洋世界華麗的全新饗宴，打造創新的旅遊服務體驗。

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清水服務區的5G AR大型戶外表演由新東陽主辦，並與遠傳、遠創智慧、實境共創合作，展出AR互動應用與光幕式浮空音樂表演，交通部高速公路局局長趙興華、新東陽總經理麥升陽、遠傳企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵出席共襄盛舉。

▲透過手機掃描QR
▲透過手機掃描QR code，即能透過手機觀看AR動畫於天空中所展現的主秀鯊魚搭配交響樂曲演出。（圖／資料照片）

曾詩淵表示，高速公路局致力於提升國道運輸服務品質，新東陽公司積極打造具特色與國際化的國道服務區，遠傳很榮幸能與如此實力堅強的夥伴在清水服務區共同打造5G AR大型戶外表演，為推動國道服務區的整體服務品質提升、以及帶動鄰近城市的觀光人潮盡一份心力。遠傳也將持續透過「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）專長，於智慧觀光、智慧交通等應用，與政府與企業夥伴攜手打造5G創新應用。

民眾能在戶外與室內共4個展區觀賞各類鯊魚的華麗表演，透過手機下載App或掃描現場QR code，即能透過手機觀看AR動畫於天空中所展現的主秀鯊魚搭配交響樂曲演出，以及多種類的鯊魚海洋生態，體驗5G AR互動遊樂園。

▲交通部高速公路局局長趙興華（右四）、新東陽總經理麥升陽（右三）、遠傳電信企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵（右一）出席「與鯊共舞在清水」特展。
▲交通部高速公路局局長趙興華（右四）、新東陽總經理麥升陽（右三）、遠傳電信企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵（右一）出席「與鯊共舞在清水」特展。（圖／資料照片）

遠傳5G網速一路獨占鰲頭，去年就獲得Opensignal、Speedtest國際雙認證網速全國第一，透過穩紮穩打的建設，提供用戶兼具網速、涵蓋率的優質網路。遠傳長期深耕資通訊市場，持續發展創新技術和各產業串連5G的整合能力，並積極跨業結盟夥伴，共同發展5G於各產業的創新應用，不僅拓展新藍海商機，更要讓人民享受科技帶來的智慧娛樂生活。

▲遠傳電信企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵表示，很榮幸能與實力堅強的夥伴在清水服務區共同打造5G
▲遠傳電信企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵表示，很榮幸能與實力堅強的夥伴在清水服務區共同打造5G AR大型戶外表演，為推動國道服務區的整體服務品質提升、以及帶動鄰近城市的觀光人潮盡一份心力。（圖／資料照片）
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