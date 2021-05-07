民進黨全國主委會議　基層建議公投攻防要因地制宜

總統兼任黨主席蔡英文今（7）天召開全國黨部主委會議，針對公投與施政說明會等相關業務，秘書長林錫耀也在會中報告，民進黨中央規劃5月16日舉行黨公職首發場「台灣政進步 向您報進度」施政說明會，後面會分階段到各縣市舉行，同時也會注意疫情的狀況來進行調整。
記者胡宥心／台北報導
2021-05-07 17:15:01
針對8月28日的四項公投，今天會中也有作出討論，據轉述，不少地方主委都提出對公投案意見，與會主委建議黨中央，對於公投的宣傳要因地制宜，針對不同地區提出相對應的訴求，林錫耀也說，黨中央會透過整體文宣、網路社群平台等來搭配宣傳，與社會大眾說明、溝通，讓民眾更清楚政府這五年來的政策落實，與未來施政方向。
據轉述，身兼南投黨部主委的不分區立委羅美玲就說，她在南投黨部開執委會，就有執委詢問，「桃園藻礁干南投什麼事？」她就向幹部解釋，藻礁議題攸關天然氣發電能否儘快上路，有助減低中部火力發電的量，也直接影響中部的空汙狀態，當然跟南投相關。
據指出，名嘴出身的新北黨部主委何博文也建議，公投攻防文宣，要像選戰文宣，尤其要有影音，多點影片，因為現在很多人都透過影像在看宣傳，但他也肯定黨中央的圖都有梗，都清楚。多位主委也盼黨中央要提供相關說帖，供地方黨部第一線基層應戰
民進黨發言人顏若芳表示，主委們也建議黨中央對於公投的宣傳要因地制宜，針對不同地區提出相對應的訴求，林錫耀也說，民進黨會透過整體文宣、網路社群平台等來搭配宣傳，與社會大眾說明、溝通，讓民眾更清楚政府這五年來的政策落實，與未來施政方向。