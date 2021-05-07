嘉大輔諮系師生參訪　高市毒防局歡迎加入生力軍

國立嘉義大學輔導與諮商學系四年級學生由老師朱惠英帶領今（7）日至高雄市政府毒防局參訪，瞭解毒防局推展業務內容，及多項全國首創或創新毒防業務，毒防局以簡報介紹認知藥癮問題的成因與復發歷程，同理藥癮者戒癮的難度，全人服務的理念，強化家庭支持服務，促進藥癮者復歸社會之專業輔導知能與技巧。
記者蔡佳宏／高雄報導
2021-05-07 23:00:00
參訪的大四生將於今年畢業投入職場，經由參訪全國唯一的毒防局，學習輔導實務經驗，並透過這次的座談分享，促進所學諮商輔導理論能與實務結合，銜接專業職涯，未來成為社會輔導服務的重要尖兵。
毒防局局長林瑩蓉致詞歡迎即將畢業的同學未來能加入毒防局成為生力軍，也強調嘉大輔諮系同學擁有紮實的諮商輔導養成訓練，未來職場上可與毒防局共同合作，發現服務對象有藥癮的問題，能給予專業的協助與轉介，同時期勉嘉大同學將在校所學專業投入一起為社會服務。
毒防局目前已與高雄醫學大學、高雄家扶中心、草屯療養院等多單位、260名的師生及實務工作者，進行代訓或實務交流。
嘉大助理教授朱惠英表示，目前輔諮系學生在校內採分組學習，區分學校輔導及社區輔導工作，歷屆的畢業生也有投入到各縣市毒防中心及自殺防治中心職場，今日的參訪希望加強實務交流，讓學生做好未來職涯規劃的準備。