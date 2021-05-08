追思八田與一　賴清德：每滴水流到台灣人心田

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副總統致詞時表示，今天是八田與一技師逝世79周年追思紀念會，也是嘉南大圳開工滿百週年紀念活動。蔡總統和他一起到八田與一紀念園區，由他本人參加祭典，蔡總統則出席動工100週年紀念活動，代表政府衷心感謝八田與一對台灣的卓越貢獻。
他表示，台灣人民每一年都在紀念八田與一，代表台灣人民飲水思源，對八田與一的感謝發自內心。特別是台灣今年經歷百年旱災之苦，八田與一的貢獻更加顯得珍貴。
副總統說，八田與一的第一個貢獻是建造了烏山頭水庫跟嘉南大圳。其中，烏山頭水庫是當時全世界第3大、亞洲第1大的水庫，讓嘉南平原這個「看天田」變為良田，讓農業可以發展，讓農民的生活獲得大幅度的改善，也促成了後來台灣工商發展的基礎。
他表示，換句話說，八田與一的貢獻不僅僅是在農業方面，對台灣工商發展的貢獻也非常大。
副總統進一步指出，烏山頭水庫不僅是灌溉農田的水庫而已，在台南市也用來做為飲用水，包括烏山頭淨水場、曾文淨水場、潭頂淨水場等，可以提供自來水給周邊的民眾。烏山頭水庫除了是灌溉的農田水庫，也是民眾生活必需的水庫，同時提供台南科學園區用水，貢獻非常大。
他說到，根據今天的資料，烏山頭水庫蓄水容量還有51%，如果沒有烏山頭水庫的話，大家可以想像，台灣經歷百年大旱，人民的生活勢必受到影響，台南的工商發展也勢必受到影響。
副總統認為，烏山頭水庫的貢獻不僅是對農業、民生用水及工商發展的用水需求而已，90年來，烏山頭水庫的每一滴水，除了流到嘉南大圳、流到農田，其實也流到台灣人民的心田裡。
他說，八田與一從日本東京帝大畢業之後就來到台灣，幫忙建造水庫，改善台灣人的生活，台灣人民飲水思源的感恩，是發自內心的。所以當日本有需要的時候，台灣會把日本當作自己人去幫助；當台灣發生困難，需要幫忙的時候，日本也義不容辭幫助台灣。可以說八田與一也促成了台灣跟日本兩國人民的密切感情。
副總統分享在台南市長任內，台南市與日本石川縣，以及他與八田與一遺族的友好互動。對於眾多日本代表與友人，以及台南市政府等相關單位共同參與今天的活動，副總統也表達由衷謝意，並希望大家都能夠更瞭解這個水庫的偉大貢獻、更感恩八田與一，同時也期盼台日兩國的感情能夠越來越好。
隨後，副總統與現場貴賓共同進行公祭儀式，向八田技師百年前的創舉及貢獻表達最高的敬意及謝意，場面莊嚴隆重。（編輯：張均懋）1100508