緊盯防疫工作　侯友宜視察圖書館、藝文場館

侯友宜
▲新北市長侯友宜今（8）日前往新北市藝文中心與板橋江子翠分館，視察防疫的情形。（圖／新北市立圖書館提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-05-08 22:13:49

華航與諾富特的群聚感染持續延燒，確診者足跡遍及新北；為確保各藝文場館落實防疫工作，新北市長侯友宜今（8）日在文化局長龔雅雯的陪同下，前往新北市藝文中心與板橋江子翠分館視察防疫情形，緊盯防疫相關環節，提供安心的閱讀與藝文欣賞環境。

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侯友宜表示，每逢假日，藝文場館及圖書館人潮就會非常多，尤其下周又是國中教育會考，各場館的防疫工作務必做到滴水不漏，除量體溫、酒精消毒、全程配戴口罩及採取實聯制外，須嚴格控管容留數，避免人潮擁擠，造成群聚感染的風險；新北市的121個藝文場館，都比照上述的標準。

為讓民眾擁有安全的公共空間，侯友宜逐一檢視藝文中心及圖書館的各項防疫措施，除採取單一的入口管制、實聯制，及熱像儀量測額溫外，也加強公共區域、電梯、廁所及兒童區的環境清潔，將座位區的間距拉開，以降低病毒傳染風險，並設置消毒酒精自動噴霧器及宣導告示牌，提醒民眾做好個人防護。

龔雅雯指出，為了讓民眾有個安全的藝文環境，各藝文場館、博物館與圖書館已全體動員，完備各項防疫措施，務求防疫工作零死角；新北市各公有藝文場館及兒童閱覽室、體驗空間，除加強館舍容留數控管，同時增加玩具消毒頻率，以最嚴謹的態度面對疫情。

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