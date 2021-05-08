幫前議長女兒喬車位未果　藍衣男飆罵獸醫院「囂張三小」

也感謝獸醫院院長深明大義

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你很囂張

大家是鄰居，十分鐘你做不到

你太大牌了啦，你在囂張三小

▲許采蓁今（8）晚發文表示：直至今日采蓁才得知有發生這件事，第一時間便趕赴獸醫院致歉，也感謝獸醫院院長深明大義，明白采蓁與此事件無關，不予以怪罪」。（圖／翻攝自許采蓁臉書）

這幾天適逢母親節，因此服務處備了些許的康乃馨分送給鄉親，以表達全體同仁感念天下母親的辛勞，當日發送康乃馨時發生了一段意外的插曲，因為采蓁平時都以摩托車來當代步工具，當天發送康乃馨時，因停放機車造成了熱心民眾與獸醫院產生了衝突事件，由於發生衝突事件是在采蓁離去後，所以采蓁並不知情，直至今日采蓁才得知有發生這件事，第一時間便趕赴獸醫院致歉，也感謝獸醫院院長深明大義，明白采蓁與此事件無關，不予以怪罪

目前疫情蠢動並非太平盛世，台灣需要的是更多的包容及愛心，而非栽贓誣衊，期盼自己是被栽贓誣衊的最後一位受害者