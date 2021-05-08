幫前議長女兒喬車位未果　藍衣男飆罵獸醫院「囂張三小」

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沒想到兩人離開後，藍衣男竟再度返回獸醫院飆罵「你很囂張」、「大家是鄰居，十分鐘你做不到」、「你太大牌了啦，你在囂張三小」、「你爸在這邊我一定跟你爸告狀，說你養這個兒子，最起碼要懂一點做人的道理」。
獸醫院事後上網發文「那時候正在營業，前議員女兒旁的男子進來問可不可以停車，但是畢竟我們在營業就拒絕了，結果事後他竟然跑進店裡咆哮說我們很囂張啊，你是三小，不給他面子，還說我爸沒教好我， 請問這樣真的無法可管嗎」。
針對該起糾紛案，新興警方表示，警方獲報後到場了解，藍衣的葉姓男子欲向店家要求將機車暫停騎樓，遭拒後惱羞咆哮，警方也當場告知相關權利，雙方表示不需警方介入，葉姓民眾也就離開現場。
對此，許采蓁在晚間也回應表示：「這幾天適逢母親節，因此服務處備了些許的康乃馨分送給鄉親，以表達全體同仁感念天下母親的辛勞，當日發送康乃馨時發生了一段意外的插曲，因為采蓁平時都以摩托車來當代步工具，當天發送康乃馨時，因停放機車造成了熱心民眾與獸醫院產生了衝突事件，由於發生衝突事件是在采蓁離去後，所以采蓁並不知情，直至今日采蓁才得知有發生這件事，第一時間便趕赴獸醫院致歉，也感謝獸醫院院長深明大義，明白采蓁與此事件無關，不予以怪罪」。
許采蓁也表示，目前疫情蠢動並非太平盛世，台灣需要的是更多的包容及愛心，而非栽贓誣衊，期盼自己是被栽贓誣衊的最後一位受害者；對此回應，台灣基進組織部主任李雨蓁仍不買單，李雨蓁認為，「要出來就要有點擔當，幕僚的問題就是我們的問題，既然都要繼承政治衣缽了，如果連這種事都要切割，到底還能承擔多少事呢？」