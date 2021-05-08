幫前議長女兒喬車位未果　藍衣男飆罵獸醫院「囂張三小」

獸醫院公布監視器畫面， 表示無辜遭到藍衣男飆罵，問網友「請問這樣真的無法可管嗎？」。（圖／翻攝畫面）
▲獸醫院公布監視器畫面， 表示無辜遭到藍衣男飆罵，問網友「請問這樣真的無法可管嗎？」。（圖／翻攝畫面）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-05-08 22:50:15

5月6日，一名藍衣男子陪同前議長許崑源的女兒許采蓁拜票時，向復興路一間獸醫院詢問是否可停車遭拒，許采蓁也到場向獸醫院打招呼後離開，沒想到事後藍衣男子回頭飆罵店家，店家事後將過程監視器畫面放上網，許多民眾引此灌爆許采蓁的臉書，許采蓁今（8）晚則回應表示事件是在她離去後發生，她並不知情，也感謝獸醫院院長深明大義，不予以怪罪。

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高雄市前議長許崑源過世後，愛女許采蓁也表態將參加2022年的高雄市議員選舉，因母親節將屆，許采蓁準備到獸醫院附近參加活動發放康乃馨，一名藍衣男子向獸醫院詢問前議長的女兒要來這拜訪是否可在騎樓暫時停車一下，因店家仍在營業婉拒，藍衣男步出獸醫院後又陪同許采蓁入內，許采蓁則客氣的向店家自我介紹，並遞上名片，表示有需要協助都可以撥打電話連絡。

沒想到兩人離開後，藍衣男竟再度返回獸醫院飆罵「你很囂張」、「大家是鄰居，十分鐘你做不到」、「你太大牌了啦，你在囂張三小」、「你爸在這邊我一定跟你爸告狀，說你養這個兒子，最起碼要懂一點做人的道理」。

獸醫院事後上網發文「那時候正在營業，前議員女兒旁的男子進來問可不可以停車，但是畢竟我們在營業就拒絕了，結果事後他竟然跑進店裡咆哮說我們很囂張啊，你是三小，不給他面子，還說我爸沒教好我， 請問這樣真的無法可管嗎」。

針對該起糾紛案，新興警方表示，警方獲報後到場了解，藍衣的葉姓男子欲向店家要求將機車暫停騎樓，遭拒後惱羞咆哮，警方也當場告知相關權利，雙方表示不需警方介入，葉姓民眾也就離開現場。

▲許采蓁今（8）晚發文表示：直至今日采蓁才得知有發生這件事，第一時間便趕赴獸醫院致歉，也感謝獸醫院院長深明大義，明白采蓁與此事件無關，不予以怪罪」。（圖／翻攝自許采蓁臉書）
▲許采蓁今（8）晚發文表示：直至今日采蓁才得知有發生這件事，第一時間便趕赴獸醫院致歉，也感謝獸醫院院長深明大義，明白采蓁與此事件無關，不予以怪罪」。（圖／翻攝自許采蓁臉書）
對此，許采蓁在晚間也回應表示：「這幾天適逢母親節，因此服務處備了些許的康乃馨分送給鄉親，以表達全體同仁感念天下母親的辛勞，當日發送康乃馨時發生了一段意外的插曲，因為采蓁平時都以摩托車來當代步工具，當天發送康乃馨時，因停放機車造成了熱心民眾與獸醫院產生了衝突事件，由於發生衝突事件是在采蓁離去後，所以采蓁並不知情，直至今日采蓁才得知有發生這件事，第一時間便趕赴獸醫院致歉，也感謝獸醫院院長深明大義，明白采蓁與此事件無關，不予以怪罪」。

許采蓁也表示，目前疫情蠢動並非太平盛世，台灣需要的是更多的包容及愛心，而非栽贓誣衊，期盼自己是被栽贓誣衊的最後一位受害者；對此回應，台灣基進組織部主任李雨蓁仍不買單，李雨蓁認為，「要出來就要有點擔當，幕僚的問題就是我們的問題，既然都要繼承政治衣缽了，如果連這種事都要切割，到底還能承擔多少事呢？」

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