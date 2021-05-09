草菅人命？葉元之再爆料：諾富特送餐雨衣重複使用

桃園諾富特飯店及華航機師染疫案方興未艾，新北市議員葉元之今（9）日再度在臉書發文爆料指出，諾富特飯店檢疫客的餐點是由餐廳外場員工負責分送，但飯店不僅以雨衣代替防護衣，且送餐時穿著的雨衣也重複使用，讓送餐員工染疫風險提高。
記者張志康/綜合報導
2021-05-09 17:53:06
葉元之指出，諾富特檢疫客的餐點由餐廳外場員工負責送，但飯店主管認為防護衣的成本太高，所以只提供雨衣、手套及口罩。雨衣也是重複穿。他認為，若檢疫客有染疫，在開門出來拿餐的時候，就有可能造成門口環境污染。員工又沒好的防護，直接暴露在危險環境中。同時，若雨衣沾染病毒，放置雨衣處也可能被汙染，讓其他員工也曝露在高風險中。
葉元之表示，諾富特一館員工餐廳，是外包給外面的團膳公司。該公司有派一位固定的阿伯在員工餐廳煮飯，也會搭配一到二位女性廚工。阿伯休假時，則有其他的阿姨代替阿伯供餐。
葉元之認為，若按照指揮中心說法，先前飯店外包水電工，有可能在員工餐廳染疫，那阿伯跟阿姨也都是屬於高風險一族，是否被要求隔離？葉元之強調，該團膳公司還有做其他機關學校的生意，廚工阿姨們在這段期間有無到其他地方幫忙供餐，這傳播鏈指揮中心是否掌握？
葉元之指出，諾富特飯店的員工們就是覺得飯店高層草菅人命，對於防疫相當輕忽，所以才一直出來爆料。希望指揮中心疫調及隔離可以確實做好。由於諾富特飯店是華航所有，事件過這麼久了，至今沒有看到華航高層出面，即使政府對飯店開罰，這些坐領高薪的華航高層，會有一絲痛癢嗎？