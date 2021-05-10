國軍擬廢止軍團保留作戰區　邱國正：朝聯合作戰推動

媒體報導，國防部有意調整組織及銜稱，將廢止軍團、防衛指揮部，保留「作戰區」編制。國防部長邱國正今（10）日證實，將朝這個方向面規劃，推動聯合作戰一直是國軍的重點。

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邱國正今日赴立法院外交及國防委員會報告「國軍服裝供售站及副食供應站執行現況暨現地實務驗證」並備質詢。會前媒體詢問擬

廢止軍團，保留「作戰區」編制，邱國正答覆表示，確實有朝廢止軍團、防衛指揮部銜稱，留作戰區這個方向規劃，因為聯合作戰是國軍一直以來的推動重點，由於陸、海、空三軍存在於各個作戰區，更符合作戰區指揮官能統籌三軍及運用兵力的目的。

邱國正指出，過去曾討論這個議題，例如在南部有部署海軍陸戰隊，考量聯合作戰，指揮官界定依當地主要任務調派，即使主官調整，副主官也要周延考慮，國防部會有周延的考慮，相關修正都會有配套，目前尚未有定論，國軍會朝此逐步規劃。

國軍五大作戰區，分別是第一作戰區為陸軍澎湖防衛指揮部，第二作戰區為陸軍花東防衛指揮部，第三作戰區為鎮守北台灣的陸軍六軍團，第四作戰區為衛戍南台灣的陸軍八軍團，以及第五作戰區駐紮中台灣的陸軍十軍團；除了五大作戰區，金門、馬祖等離島也有防衛指揮部編制。